Filha de Jhon Arias acompanha todos os jogos da Colômbia e reforça fama de amuleto da sorte

A Colômbia entra em campo nesta terça-feira (7) para enfrentar a Suíça em duelo decisivo que vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Além dos jogadores e da torcida, um personagem tem chamado atenção ao acompanhar a campanha colombiana: Zoé, filha de Jhon Arias. Presente em todos os jogos da seleção no torneio, a pequena voltou a ser apontada pelos torcedores como um verdadeiro amuleto da sorte do atacante.

Dessa forma, Zoé conquistou fama ainda no ano passado, durante o Mundial de Clubes, quando Arias defendia o Fluminense e ganhou destaque na competição. Agora, com 1 ano e meio, a menina acompanha os treinamentos da Colômbia, encanta jogadores, integrantes da comissão técnica e torcedores e se tornou uma das figuras mais queridas da delegação.

Além disso, a advogada Alejandra Ayala veste a filha com roupas inspiradas nas cores da bandeira colombiana em todos os jogos para demonstrar apoio ao marido. Sorridente, Zoé também acompanha o pai no gramado antes das partidas, passeia descalça pelo campo, acena para os torcedores nas arquibancadas e mantém a tranquilidade mesmo diante da festa e do barulho das comemorações.

Enquanto acompanha a rotina da Seleção, Zoé permanece ao lado da mãe, que mantém um relacionamento com Arias há mais de cinco anos. Além disso, Alejandra também chama atenção nas redes sociais pelos looks escolhidos para a filha, com vestidos e acessórios que rapidamente conquistam os seguidores da família.

Jhon Arias marca primeiro gol e filha vira amuleto da Colômbia no Mundial

Após a vitória que classificou a Colômbia para as oitavas de final da Copa do Mundo, Jhon Arias celebrou um momento especial: marcou seu primeiro gol no torneio. Além disso, Alejandra, esposa do jogador, compartilhou uma foto da filha do casal pronta para acompanhar e apoiar o pai durante a competição. “Mini Diva pronta para apoiar o papai”, escreveu.

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