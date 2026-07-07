Vasco alega perda de Gabriel Pec para o Cruzeiro por causa de intervenção na SAF

O Vasco acionou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao protocolar um agravo de instrumento para tentar barrar, de forma imediata, a intervenção judicial que atinge a SAF do clube. Conforme argumenta a diretoria vascaína no documento, a medida judicial provocou impactos práticos e amplamente negativos nas negociações.

Nesse sentido, os dirigentes destacam como o principal prejuízo desse cenário a frustração na tentativa de repatriar o atacante Gabriel Pec. O atacante acabou fechando um acordo com o Cruzeiro.

Paralelamente a esse impasse político, o jogador, que até então defendia o LA Galaxy, dos Estados Unidos. Ele desembarcou no Brasil no último domingo com o objetivo de finalizar os trâmites burocráticos e assinar o contrato definitivo com a equipe mineira.

Diante disso, o recurso apresentado pelo Vasco reforça que o vácuo de governança decorrente da intervenção impediu um desfecho positivo para o clube carioca no mercado da bola. Desse modo, o texto do documento enfatiza a gravidade da situação atual.

“Os efeitos concretos já se materializam. Em plena janela de transferências, noticiou-se a frustração de contratação em razão da ausência de quem pudesse validamente deliberar e obrigar a Companhia. É o caso da repatriação do atacante Gabriel Pec — atleta revelado pelo Vasco, cujo retorno vinha sendo publicamente tratado —, frustrada em meio ao vácuo de governança: em 02.07.2026 noticiou-se o acerto do jogador com o Cruzeiro, em operação da ordem de US$ 12 milhões”, diz o agravo.

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