Carlos Alberto Parreira segue na UTI após agravamento de problema pulmonar

O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Tetracampeão mundial em 1994 pela Seleção Brasileira, ele enfrenta um quadro de inflamação pulmonar que evoluiu com complicações nos últimos dias.

Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, Parreira desenvolveu uma infecção pulmonar que comprometeu também a função dos rins. Em razão da piora clínica, a equipe médica voltou a sedá-lo, passou a utilizar ventilação mecânica e iniciou sessões de hemodiálise.

Na semana passada, o ex-comandante da Seleção Brasileira também precisou passar por um procedimento de cauterização para conter um sangramento nasal.

Parreira está hospitalizado desde 16 de junho e recebe acompanhamento do pneumologista intensivista Arthur Vianna, além de uma equipe multidisciplinar responsável pelo tratamento.

O treinador enfrenta problemas de saúde desde 2023, quando recebeu o diagnóstico de linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático e compromete as defesas do organismo.

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