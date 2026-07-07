Palmeiras cria espaços de leitura na base e homenageia técnico Abel Ferreira

O Palmeiras criou espaços de leitura na Academia de Futebol 2, em Guarulhos (SP), para incentivar o hábito entre os atletas das categorias de base. Assim, a inauguração ocorreu na última quinta-feira (2) e contou com a presença do técnico Abel Ferreira, do auxiliar Vitor Castanheira, do vice-presidente Paulo Buosi, do coordenador da base João Paulo Sampaio e do diretor Marcelo Dedeschi.

Dessa forma, a iniciativa faz parte de uma nova política do Centro de Formação de Atletas, que proibiu o uso de celulares por jogadores e funcionários durante a rotina de treinamentos no CT. Com a medida, o clube pretende incentivar atividades que estimulem a concentração, o desenvolvimento cognitivo e a convivência entre os jovens.

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Homenagem ao professor

Embaixador da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias (RNBC), Abel é coautor do livro Cabeça Fria, Coração Quente. Nesse sentido o técnico conversou com atletas das categorias sub-12 e sub-13 sobre a importância da leitura em sua formação. Como homenagem, o Palmeiras batizou as estantes de livros de “Espaço de Leitura Professor Abel Ferreira”.

“Esta dinâmica de leitura criada pelo João Paulo (Sampaio) é fundamental, sobretudo para jovens que, muitas vezes, vêm de estratos sociais com alguma dificuldade e, aqui, têm a oportunidade de serem acompanhados e orientados. No Palmeiras, também se educa o homem, não só o atleta… Entender que a leitura pode te ajudar a crescer também como jogador é algo que me fascina”, afirmou Abel.

“Até os meus 12, 13 anos, eu não ligava muito para a leitura. Contudo, a vida nos ensina e passei a entender como os livros podem transformar a nossa cabeça. Você consegue encontrar em um livro tudo o que quiser. Há livros de desenvolvimento pessoal, música, amor, futebol… Por isso, fico muito satisfeito de ver que o Palmeiras não procura apenas formar o jogador, mas também preparar o jovem para a vida, independentemente de seguir carreira no futebol. Afinal, nem todos se tornam atletas.”

Áreas de leitura e foco no desenvolvimento dos jovens

De acordo com João Paulo Sampaio, a criação das áreas de leitura surgiu após a decisão de restringir o uso de celulares na Academia de Futebol 2. O dirigente destacou que estudos associam o excesso de tempo diante das telas ao aumento da ansiedade infantil, além de prejuízos ao sono, ao equilíbrio emocional e à tolerância à frustração.

“Estamos vendo uma epidemia de ansiedade e depressão nos jovens, e muito disso tem a ver com as telas. Resolvemos proibir o uso de celular no CT por parte de atletas e funcionários nas áreas comuns, para que todos tenham convivência social e foco nas tarefas. A partir do momento em que você entra aqui, não pode mais pegar no celular; apenas quando sai, depois da portaria. A partir disso, criamos espaços de leitura para que os atletas ocupem o tempo nos momentos em que estariam com celular, como quando estão se tratando no departamento médico, almoçando ou aguardando o treino da tarde.”, frisou.

O coordenador também explicou que a homenagem a Abel reflete a relação do treinador com a literatura e sua influência dentro do clube. A expectativa do Palmeiras é estimular, de forma espontânea, o interesse dos atletas pela leitura e formar não apenas jogadores, mas também leitores. As estantes funcionam de forma comunitária e aceitam doações de livros de qualquer gênero literário feitas por pessoas que frequentam o centro de treinamento.



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