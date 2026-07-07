Vini Jr promete seguir luta pelo hexa e consola Neymar: “Não vou desistir”

A eliminação para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo, marcou o fim de um ciclo para parte da geração da Seleção Brasileira e o início da preparação para o Mundial de 2030. Entre os jogadores que devem seguir como protagonistas está Vini Jr, artilheiro do Brasil na competição com quatro gols. Após a derrota por 2 a 1, o atacante lamentou a queda, pediu desculpas à torcida e garantiu que continuará perseguindo o sonho de recolocar a Seleção no topo do futebol mundial.

Além de projetar o futuro, Vini também falou sobre Neymar, que indicou ter disputado sua última Copa do Mundo. O camisa 7 relembrou a admiração pelo companheiro e destacou a importância de ter dividido o campo com o ídolo nas últimas duas edições do torneio.

“Neymar é meu ídolo. Sempre quis jogar com ele, foi um momento marcante na Seleção poder jogar com ele. Desejo sorte para ele no decorrer da temporada e na vida dele, que sempre cuidou muito bem de mim”, falou o atacante.

Os dois atuaram juntos na Copa do Catar, em 2022, e voltaram a dividir o gramado nos 34 minutos finais da derrota para a Noruega. Após o apito final, Neymar caiu em lágrimas no gramado e, pouco depois, afirmou que aquela havia sido sua última participação em um Mundial.

Vini Jr lamenta eliminação do Brasil

Ainda abalado com a eliminação, Vini admitiu a dificuldade para encontrar explicações para o resultado. O atacante ressaltou que o Brasil desperdiçou oportunidades importantes e reconheceu a frustração da torcida.

“Absorver uma eliminação é sempre difícil. Tenho poucas palavras para agora, por conta da forma como foi o jogo, por não ter feito as coisas corretas num jogo que precisava tanto. Desculpa à nossa torcida que acreditou mais uma vez na gente”, disse.

Contudo, apesar da decepção, o camisa 7 garantiu que continuará perseguindo o objetivo de conquistar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

“Não vou desistir de tentar colocar o Brasil novamente no topo”, completou.

Por fim, o atacante destacou que a renovação da Seleção já começou e pediu confiança nos jogadores que seguirão vestindo a camisa amarela.

“Não tenho tantas palavras para expressar o sentimento, mas vamos seguir, não vamos desistir. Nem os mais velhos que muitos deles não vão poder voltar e os mais novos a gente tem a cabeça tranquila que vai ter que lutar muito para voltar o Brasil ao topo que é o que a gente mais quer”, concluiu.

Assim, depois da eliminação, a Seleção volta a campo apenas em setembro, quando iniciará o ciclo para a Copa do Mundo de 2030. Aliás, o Brasil fará dois amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, ambos na Oceania. Contudo, a CBF ainda trabalha para confirmar um terceiro compromisso durante a Data Fifa, desta vez na Ásia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook