Jogador que enfrentou o Flu no Mundial escapa de ataque a tiros

O lateral-esquerdo Divine Lunga, do Mamelodi Sundowns, escapou de um ataque a tiros em Joanesburgo, na África do Sul. Segundo a polícia local, o jogador, que também defende a seleção do Zimbábue, não ficou ferido. A polícia investiga como tentativa de homicídio o ataque ocorrido no domingo (5). Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Segundo o jornal sul-africano The Citizen, Lunga seguia para a igreja acompanhado do irmão mais novo. Os dois acabaram entrando em uma área desconhecida ao se perderem no trajeto.

Ainda segundo o jornal, um homem abriu fogo contra o carro após, supostamente, confundir o jogador com um policial à paisana. Contudo, apesar do susto, os irmãos conseguiram deixar o local sem ferimentos.

Porém, mesmo após o ataque, o jogador participou normalmente das atividades do Mamelodi Sundowns na segunda-feira (6).

O perfil da seleção nacional do Zimbábue, inclusive, publicou nas redes sociais uma foto de Lunga nas redes sociais acompanhada da mensagem: “Em Deus nós confiamos”, em apoio ao atleta.

Lunga está no Mamelodi Sundowns desde 2021 e em 2025 enfrentou o Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa.

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