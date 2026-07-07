Lausanne (SUI) x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo realiza nesta quarta-feira (8/7) seu segundo amistoso durante intertemporada em Portugal. Após empatar em 2 a 2 com o River Plate (ARG), na última sexta (3/7), agora é a vez do Rubro-Negro encarar o Lausanne-Sport (SUI), às 16h30 (de Brasília), pelo Troféu do Algarve. O duelo, que deverá contar com diversas novidades no time carioca, será no Estádio do Algarve, em Faro/Loulé.

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Como chega o Lausanne

O Lausanne, conhecido localmente como os “Senhores da Noite”, é um dos times mais pitorescos da Suíça. Após temporadas caindo e voltando para a elite, a equipe se estabeleceu e terminou na nona colocação na Liga Suíça 2025/26. Por lá, porém, o torneio é dividido em dois grupos de seis times após as 33 rodadas inaugurais. Os seis primeiros lutam por título e vagas europeias, enquanto os outros seis (caso do Lausanne) lutam contra a queda. Neste grupo, a equipe surgiu na terceira posição, se livrando do rebaixamento.

Após o fim da temporada, os Senhores da Noite contrataram o técnico Luka Elsner. E já são três vitórias em três amistosos: um 9 a 0 sobre o Renens, o 3 a 0 sobre o Sarraz-Eclépens, e, por fim, 1 a 0 sobre o Étoile Carouge, já no último sábado (4/7).

Como chega o Flamengo

Após estrear contra o River Plate, em empate por 2 a 2, o Flamengo agora encara o adversário mais humilde dos três adversários no Troféu do Algarve (depois, pega o Benfica). Dessa forma, o próprio técnico Leonardo Jardim antecipou que o jogo contra o Lausanne servirá para maiores testes em seu elenco.

Assim, espera-se que o treinador modifique praticamente toda a equipe que foi a campo no empate contra os argentinos, dando oportunidade a atletas que atuaram menos no decorrer da temporada. Daniel Sales, machucado, não vai a campo, com Emerson Royal devendo permanecer na lateral direita. A dupla de zaga deve seguir a mesma, com Vitão e João Victor, então, iniciando juntos a partida. O resto da equipe, porém, deve ser alternativa.

Lausanne (SUI) x Flamengo

Amistoso Internacional – Troféu do Algarve

Data e horário: quarta-feira, 8/7/2026, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Algarve, em Faro/Loulé (POR)

LAUSANNE: Castella; Soppy, Mouanga, Sow e Poaty; Custódio, Mollet, e Roche; Lekoueiry, Butler-Oyedeji e Janneh. Técnico: Luka Elsner.

FLAMENGO: Andrew; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Johnny Góes; Evertton Araújo, Saúl e Lorran; Cebolinha, Joshua e Wallace Yan. Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgado

Onde assistir: TV Band, SporTV 2, Premiere e GE TV

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