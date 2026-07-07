Voo da Seleção retornará ao Brasil praticamente vazio

O avião que levou a Seleção Brasileira aos Estados Unidos com o sonho do hexacampeonato retornará ao Brasil em um cenário bem diferente. Após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, a delegação embarca de Nova Jersey nesta terça-feira (07/7) praticamente esvaziada, sem o técnico Carlo Ancelotti e com apenas dois jogadores no voo fretado pela CBF.

A aeronave tem decolagem prevista para as 14h no horário local (15h de Brasília). Entre os atletas, apenas Danilo e o jovem goleiro Leo Nanetti, ambos do Flamengo, retornarão ao Brasil junto com a delegação. Assim que voltaram ao hotel em Morristown, que serviu como base da Seleção durante o Mundial, os jogadores foram liberados para iniciar o período de descanso ao lado de familiares.

Neymar, por exemplo, seguiu para Orlando, na Flórida, onde aproveitará as férias antes de definir a data de reapresentação ao Santos. Vini Jr., por sua vez, viajou para Ibiza, na Espanha, acompanhado de amigos. Também do Flamengo, Léo Pereira permanecerá nos Estados Unidos durante o período de descanso. Por fim, Raphinha optou por retornar diretamente ao Brasil e seguiu para o Rio Grande do Sul.

Carlo Ancelotti também não embarcará com a delegação. O treinador fez uma primeira parada em Nova York. Depois, seguirá para Vancouver, no Canadá. Lá ele passará alguns dias de férias ao lado da família antes de iniciar o planejamento do novo ciclo da Seleção.

Jogadores do Brasil focados em seus clubes agora

Enquanto os atletas que atuam no futebol brasileiro terão pouco tempo de descanso, já que o Campeonato Brasileiro retorna no próximo dia 16 de julho, os jogadores que defendem clubes europeus só voltarão aos compromissos oficiais na segunda quinzena de agosto, quando começam as principais ligas do continente, como a Premier League e La Liga.

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