Cervejarias têm prejuízo com eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2026

A eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 teve impacto além dos gramados. Nesta segunda-feira (6), as ações da Ambev caíram mais de 3% após investidores reduzirem as expectativas de consumo de cerveja durante a reta final do torneio.

Antes da derrota para a Noruega, bancos e analistas projetavam crescimento nas vendas da empresa impulsionado pela participação do Brasil na competição. Com a eliminação precoce, no entanto, parte desse otimismo perde força.

Segundo analistas da empresa de consultoria Morgan Stanley, a ausência de Brasil e México nas fases decisivas da Copa vai diminuir o consumo de cerveja na América Latina durante o terceiro trimestre. A Ambev está entre as empresas mais afetadas porque vende marcas como Brahma e Corona nos dois países. A Heineken também sentiu os reflexos e registrou queda de 1,4% nas ações negociadas em Amsterdã.

Porém, apesar da reação do mercado, especialistas destacam que o desempenho das cervejarias não depende apenas da Copa do Mundo. Fatores como clima, estratégia comercial e comportamento dos consumidores também influenciam os resultados.

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