Grupo da Seleção se desmobiliza; astros seguem o próprio caminho

Após um dia de folga nos Estados Unidos, a maioria dos jogadores da Seleção Brasileira optou por seguir o próprio rumo. Ou seja, não voltar no avião fretado da CBF de Nova Jersey para o Rio de Janeiro. A confederação concedeu esta liberdade aos atletas após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, no último domingo (5), no MetLife. A equipe verde-amarela se despediu da competição com uma derrota por 2 a 1.

Neymar, por exemplo, seguiu com a prole para Orlando, na ensolarada Flórida. Vini Jr. viajou para Nova York. Já Carlo Ancelotti optou por passar um período de descanso no Canadá, como tem sido, aliás, de praxe desde que assumiu o cargo de treinador da Seleção Brasileira, em maio de 2025.

O retorno da delegação está marcado para esta terça-feira (7) e deve contar com poucos jogadores (os que atuam no Brasil), além de funcionários da CBF. No entanto, a entidade máxima do futebol brasileiro ainda não divulgou o horário e informações sobre o voo.

Privacidade é palavra de ordem na Seleção

Em busca de privacidade, a Seleção, durante a Copa do Mundo, se hospedou em Basking Ridge, em um hotel isolado e localizado no meio da mata, onde os populares não ousaram colocar os pés. O Jogada10 esteve lá na última segunda-feira (6) e foi alertado por policiais que não poderia permanecer na área. A equipe de reportagem notou, no entanto, que o local ainda estava personalizado com as cores da Seleção Brasileira.

O dia seguinte à eliminação teve uma atmosfera melancólica, como já era esperado. Enquanto a crônica esportiva se esforçava para explicar a queda do Brasil para os nórdicos, jogadores e comissão técnica ficaram em um silêncio ensurdecedor.

O Brasil, sem o hexa, inicia o novo ciclo, em setembro, em dois amistosos contra a Austrália, em Townsville e Brisbane, no país adversário.

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