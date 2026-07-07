Messi aumenta recorde negativo em Copas do Mundo com pênalti perdido

A Copa do Mundo de 2026 até o momento tem Lionel Messi como um dos principais personagens, tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. De um lado, o craque argentino superou Miroslav Klose e se tornou o maior artilheiro da história das Copas. Por outro, o camisa 10 também desperdiçou dois pênaltis e se isolou como o jogador que mais perdeu pênaltis em Mundiais.
Já nesta Copa do Mundo, com o pênalti perdido diante da Áustria, na fase de grupos, Lionel Messi havia se tornado o jogador com mais penalidades desperdiçadas – com três nas últimas três Copas.
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Nesta terça, ainda no primeiro tempo de jogo, Lionel Messi teve a chance de marcar mais uma vez da marca da cal, mas desperdiçou novamente uma cobrança de pênalti e ampliou seu recorde negativo. Agora, Lionel Messi tem quatro pênaltis perdidos em Copas do Mundo na carreira.
Em 2022, na campanha que culminou no histórico título da Argentina na Copa do Catar, os sul-americanos tiveram cinco pênaltis marcados durante a competição. Messi converteu quatro – contra Arábia Saudita, Holanda, Croácia e França – mas acabou desperdiçando um contra a Polônia, na fase de grupos.
Já na Copa de 2018, Messi teve a oportunidade de dar a vitória para a Argentina na estreia da fase de grupos contra a Islândia. Contudo, o camisa 10 viu seu pênalti ser defendido pelo goleiro Halldórsson.
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