Lateral emprestado pelo Fluminense rescinde com a Ponte Preta e será reavaliado

O lateral-direito Lucas Justen definiu sua saída antecipada da Ponte Preta e, por isso, retornará ao Fluminense, clube que detém os seus direitos econômicos. O jovem atleta, formado nas categorias de base do Tricolor, buscava espaço no futebol paulista, logo após uma passagem por empréstimo pelo rival Guarani na última temporada.

No entanto, os bastidores conturbados do clube campineiro motivaram a rescisão contratual com a Macaca, conforme informou inicialmente o jornalista Lucas Rossafa. Nesse cenário, a crise financeira que assola a agremiação acabou prejudicando Justen, fato que o levou a solicitar formalmente o seu desligamento.

Diante dessa decisão, o defensor encerra sua trajetória no Moisés Lucarelli antes do prazo inicial, que se estenderia até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Ademais, o jogador agora aguarda a reapresentação no Rio de Janeiro para que a diretoria do Fluminense defina os próximos passos de sua carreira.

Apesar disso, a comissão técnica não o incluiu nos planos imediatos. Consequentemente, a diretoria deve buscar um novo empréstimo para o jovem jogador nos próximos dias.

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