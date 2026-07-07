Santos x Botafogo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Após meses de primeira fase, está na hora de começar a disputa pelas quartas de final do Brasileirão Sub-20. E, nesta quarta-feira (8/7), o Santos recebe o Botafogo, às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pelo jogo de ida do mata-mata inicial. Por ter tido melhor campanha, o Glorioso definirá a vaga em casa, em jogo que ocorre na próxima quarta (15/7), no Nilton Santos, às 21h. Saibamos, então, como chegam as equipes.

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Como chega o Santos

O Santos terminou a fase inicial na sexta colocação, após vencer nove jogos, empatar quatro e perder seis. Assim, ficou com 31 pontos, cinco a menos que o Botafogo. Após encerrar sua participação com derrota para o São Paulo (3 a 0), o time de Élder Campos ficou no 0 a 0 com a Ponte Preta, no último sábado (4/7), pela quinta rodada do Paulista da categoria. Por lá, o Peixe surge na quarta posição, com oito pontos, aliás. O treinador, então, comentou a partida contra os cariocas.

“Santos e Botafogo fizeram campanhas similares na primeira fase e a expectativa é que os dois jogos sejam definidos nos detalhes. Sabemos que teremos um adversário difícil pela frente, mas contamos com atletas de qualidade e que se empenham ao máximo nos jogos e nos treinos. Vejo o grupo preparado para lutar por um resultado positivo aqui no CT”, disse ao site oficial do Santos.

Como chega o Botafogo

Apesar de uma derrota para o Vitória, no dia 20 de junho, pela 17ª rodada, o Botafogo engrenou uma sequência incrível no Brasileirão Sub-20. Afinal, só perdeu uma das últimas dez rodadas, com direito a oito vitórias no recorte. Não à toa, terminou a fase de grupo com a terceira melhor campanha, com 36 pontos em 11 vitórias, três empates e só cinco derrotas. Após a classificação, o Glorioso ainda venceu o Flamengo pelo Torneio OPG Sub-20, onde o time se encontra também nas quartas. O técnico Rodrigo Bellão comentou a possibilidade de realizar um rodízio no elenco para estes importantes jogos.

“É um momento difícil de administrar e a gente tem que tentar encaixar, fazer um rodízio de jogadores tentando manter uma performance ideal para a equipe, oportunizando o pessoal que está merecendo. Não é um rodízio pelo rodízio, então o atleta tem que merecer estar jogando também”, disse.

Santos x Botafogo

Brasileirão Sub-20 – Quartas de final (ida)

Data e horário: quarta-feira, 8/7/2026, às 15h (de Brasília)

Local: CT Rei Pelé, em Santos (SP)

SANTOS: Pedro Traleski; Matheus Filipe, Contreras, Assis e Rafael Gonzaga; Profeta, Lucas Arruda e Vinícius Fabri; Padula, João Grando e Nadson. Técnico: Élder Campos.

BOTAFOGO: Rhyan Luca; Kauã Branco, Kauã Cruz e Marcelo Maurício); Matheusinho, Bernardo Valim, Miguel Caldas e Lucyo; Juninho, Ivan Molina e Gabriel Abdias. Técnico: Rodrigo Bellão.

Árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP)

Assistentes: Bruno Silva de Jesus (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)

Onde assistir: Santos TV (YouTube)

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