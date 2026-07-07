Em uma virada épica, Argentina vence o Egito e está nas quartas da Copa do Mundo

O 7 de julho de 2026 vai ficar marcado na história das Copas do Mundo como o dia que o planeta viu um dos maiores jogos da competição. Depois levar um 2 a 0, a Argentina buscou forças para marcar três vezes em 13 minutos e vencer o Egito de virada, por 3 a 2, para seguir com o sonho de conquistar o tetracampeonato mundial. Romero, Messi e Enzo Fernández marcaram os gols que deram a classificação da Argentina para as quartas de final, enquanto Ibrahim e Zico fizeram os gols egípcios.
Agora, a Argentina espera o vencedor do duelo entre Suíça e Colômbia, que medem forças ainda nesta terça-feira, às 17h. Quem passar, será o adversário da Argentina nas quartas de final.
Egito surpreende
Para um time que passou a fase de grupos sem levar gols e que sofreu muito contra Cabo Verde, o início de jogo em Atlanta não foi dos melhores para a Argentina. Na bola aérea, o Egito aproveitou a chance que teve para sair na frente do placar. Attia encontrou Ysasser Ibrahim, que subiu praticamente sozinho e testou no canto de Dibu Martínez, que só observou a bola morrer nas redes.
Messi perde pênalti
Ainda no primeiro tempo, a Argentina teve a chance de empatar a partida. Tagliafico foi derrubado na área e a arbitragem apontou para a marca do pênalti. Lionel Messi foi para a bola, e em uma cobrança muito semelhante a de Bruno Guimarães em Brasil x Noruega, o camisa 10 desperdiçou a penalidade e o goleiro Shobeir fez uma grande defesa para manter tudo como estava.
Contra-ataque fatal
Já na etapa final, o Egito aproveitou uma Argentina até então muito passiva para dobrar sua vantagem no placar. Aos 14, Zico aproveitou contra-ataque e marcou o segundo do Egito. Contudo, o lance foi anulado por uma falta na origem da jogada. No entanto, o filme se repetiu e aos 22, o Egito saiu em velocidade e Zico, dentro da área, marcou o segundo gol egípcio.
Argentina acorda
Mesmo com dois gols atrás e com uma atuação passiva, a Argentina tomou um choque de realidade e acordou na partida. Em jogada que iniciou nos pés de Messi, o camisa 10 da Argentina encontrou Cuti Romero dentro da área. O zagueiro – que há havia marcado o gol da classificação contra Cabo Verde – apareceu mais uma vez para balançar as redes em um momento decisivo e colocar fogo na reta final de partida.
Tudo igual
O gol de Romero foi suficiente para transformar Atlanta em Buenos Aires e fazer a Argentina se transformar na partida. E o gol de empate não poderia sair de um pé diferente. Após confusão na área, a bola sobrou limpa para Lionel Messi fuzilar o gol de Shobeir, que ainda tentou faze a defesa, mas viu a bola resvalar no travessão e morrer nas redes aos 39 do segundo tempo.
Virada histórica
E quando a partida parecia se encaminhar para mais uma prorrogação tanto para a Argentina quanto para o Egito, o gol da virada veio para os atuais campeões mundiais. Em um contra-ataque de cinema, Lautaro Martínez foi lançado na ponta direita e encontrou um cruzamento perfeito para Enzo Fernández. O volante, como se fosse um centroavante, testou no canto de Shobeir, balançou as redes e fez o Mercedes-Benz Stadium se transformar no Monumental de Núñez. Classificação histórica para a Argentina, que segue em busca do tetracampeonato.
ARGENTINA 3×2 EGITO
Copa do Mundo – oitavas de final
Data e horário: 07/07/2025 (terça-feira), às 13h (de Brasília)
Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
Público: 68.239 pessoas.
>Gols: Ibrahim (15’/1T, 0-1), Zico (22’/2T, 0-2), Romero (34’/2T, 1-2), Lionel Messi (39’/2T, 2-2), Enzo Fernandéz (46’/2T, 3-2)
ARGENTINA: Emi Martinez; Molina (Montiel, 28’/2T), Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico (Nico González, 21’/2T); Paredes, De Paul (Lautaro Martínez, 21’/2T), Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julián Alvarez. Técnico: Lionel Scaloni.
EGITO: Shobeir; Hany, Rabia, Yasser Ibrahim, Hafez; Lasheen, Marwan Attia; Hassan (Trezeguet, 28’/2T), Ashour (Fathy, intervalo), Salah e Zico (Marmoush, 35’/2T). Técnico: Hossah Hossein.
Árbitro: Francois Letexier (FRA)
Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
Cartões Amarelos: Shobeir, Fathy, Attia (EGI)
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