Grêmio confirma a venda de Arezo para o Peñarol (URU)

O Grêmio confirmou nesta terça-feira (7) a venda do atacante Matías Arezo ao Peñarol. O clube do Uruguai exerceu a opção de compra prevista no contrato de empréstimo com o jogador. Assim, ele assinou compromisso até o fim de 2029.

A engenharia financeira da negociação envolve o montante total de 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 18,1 milhões). Desse valor global, o Peñarol pagará 3,1 milhões de dólares (R$ 16 milhões) pelos direitos econômicos diretos. O acordo entre os clubes determina o parcelamento desse dinheiro em três cotas anuais, com vencimentos previstos para os anos de 2027, 2028 e 2029.

Além disso, o custo total da transação soma 400 mil dólares (aproximadamente R$ 2 milhões) relativos à taxa de renovação do antigo empréstimo. O time uruguaio, inclusive, já adiantou 200 mil dólares desse valor aos cofres do Grêmio.

O Grêmio contratou Arezo junto ao Granada, da Espanha, em julho de 2024. Na ocasião, pagou 3 milhões de euros (R$ 17 milhões no câmbio da época) por 50% do atleta. O River Plate, do Uruguai, mantém a outra metade. No total, disputou 38 partidas pelo Imortal, com seis gols marcados.

Desde julho de 2025 no Peñarol, o centroavante marcou 21 gols em 47 partidas.

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