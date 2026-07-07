Líderes do Brasil fazem último pedido à CBF para novo ciclo após eliminação

A eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, também marcou o encerramento de um ciclo. Nos bastidores, alguns dos principais líderes do Brasil aproveitaram os últimos momentos com a Amarelinha para levar um recado à cúpula da CBF. Em conversa com o presidente Samir Xaud e com o secretário-geral e vice-presidente Gustavo Dias Henrique, os jogadores defenderam estabilidade política e técnica para a reconstrução da equipe nos próximos quatro anos.

O grupo entende que a sequência de mudanças ocorridas recentemente prejudicou o planejamento da Seleção. Durante a reunião, os atletas relataram que a instabilidade vivida nos últimos cinco anos, período em que a CBF teve duas trocas de presidente e cinco treinadores diferentes, afetou a preparação para o Mundial. Assim, pediram que o próximo ciclo acabe sendo conduzido com tranquilidade e uma linha de trabalho uniforme.

Além da crítica ao cenário recente, os jogadores fizeram questão de destacar o trabalho desenvolvido por Carlo Ancelotti desde sua chegada. As lideranças elogiaram o treinador italiano e solicitaram sua permanência, com o objetivo de consolidar um projeto esportivo em torno de Vinicius Júnior e de jovens promessas, como Endrick e Rayan. Na avaliação do grupo, a continuidade da comissão técnica será fundamental para fortalecer a renovação da equipe.

CBF já planeja manutenção no Brasil

Contudo, a sinalização inicial da CBF já vai ao encontro desse pedido. Afinal, nos primeiros dias após a eliminação, a entidade trabalha com a manutenção de Ancelotti no comando da Seleção. A tendência é que apenas pequenos ajustes sejam feitos na comissão técnica. Um deles será a saída de Davide Ancelotti, filho e auxiliar do treinador, que assumirá o comando do Lille, da França.

Além do treinador, a diretoria também pretende manter Rodrigo Caetano no cargo de coordenador executivo e Juan como coordenador técnico. Dessa forma, a CBF busca preservar a estrutura montada durante o último ano e oferecer mais estabilidade para o início do novo ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030.

Enquanto o planejamento começa a ser desenhado, a delegação brasileira já inicia a dispersão. A maior parte dos jogadores já estão liberados para se reunir com seus familiares após a eliminação nos Estados Unidos. Ainda nesta terça-feira, um voo fretado levará funcionários da CBF e alguns atletas que atuam no futebol brasileiro de volta ao Rio de Janeiro.

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