O choro do alívio: Messi ganha sobrevida na Copa após virada épica

A tensão, o alívio e o choro de emoção marcaram a tarde épica da Argentina e de Lionel Messi. Aos 39 anos, o craque esteve muito perto de se despedir de sua última Copa do Mundo, mas ressurgiu novamente e participou diretamente da virada sobre o Egito por 3 a 2, nesta terça-feira, em Atlanta.

Com o resultado, a seleção albiceleste ganhou sobrevida e avançou às quartas de final de mais um Mundial. A chance de levar o tetra e o bi desta geração está mais viva do que nunca. O próximo adversário sai do confronto entre Colômbia e Suíça.

Pênalti perdido e a virada

O camisa 10 tinha tudo para ser o vilão da eliminação. Afinal, perdeu um pênalti no primeiro tempo e não conseguiu produzir muito para a equipe. No entanto, após o 2 a 0 egípcio, quando o jogo parecia perdido, Messi manteve a calma e encontrou uma solução. Primeiro, cruzou na cabeça para Romero diminuir. Depois, empatou o jogo e marcou seu oitavo gol em cinco partidas no torneio.

Mesmo exausto, ainda criou uma chance que Lautaro Martínez desperdiçou. No fim das contas, a virada não passou por seus pés. Viu de longe o contra-ataque que Enzo Fernández concluiu, de cabeça, já nos acréscimos, para explodir de vez o estádio.

Após o apito final, Messi imediatamente caiu no choro, vibrou com companheiros e comissão técnica, sentindo a energia do capítulo que acabara de escrever. Seguiu em campo por mais 15 minutos, observando a festa dos argentinos.