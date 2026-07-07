Flamengo: Paquetá abre mão de férias para acelerar retorno

O meia Lucas Paquetá será o primeiro dos brasileiros a retornar ao Flamengo após a eliminação da Seleção na Copa do Mundo. O jogador, que, lesionado, não atuou no jogo da queda, contra Noruega, no último domingo (5/7), ainda aguarda definição de seu voo para voltar dos Estados Unidos.

No entanto, a expectativa é que isso ocorra ainda nesta semana. A informação é do jornalista Bruno Lemos, em publicação nesta terça-feira (7/7). Com isso, Lucas Paquetá abre mão de dias que teria de férias. Afinal, ele antecipa seu retorno visando uma rápida recuperação.

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Durante o jogo contra o Japão, o camisa 20 da Seleção sofreu uma lesão na posterior da coxa esquerda, saindo ao intervalo. Assim, não pode atuar contra a Noruega, visto que a expectativa de retorno seria apenas para uma eventual semifinal, dia 15 de julho.

O Flamengo ainda tinha outros três atletas na Seleção Brasileira. Eram eles o lateral-esquerdo Alex Sandro, o zagueiro/lateral-direito Danilo e o zagueiro Léo Pereira. No entanto, o trio deve manter a agenda, tirando férias e retornando somente no dia 16 de julho às atividades no CT Ninho do Urubu.

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