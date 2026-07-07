Começou a Champions: veja os resultados desta terça-feira, 7/7

Em plena Copa do Mundo rolando e no mesmo horário de Argentina x Egito, teve início na tarde desta terça-feira, 7/7, a temporada de 2026/27 da Liga dos Campeões. Assim, os campeões de Gibraltar (Lincoln Red Imps) e de Andorra (Inter d’Escaldes) se enfrentaram na largada da competição. O Lincoln levou a melhor, vencendo por 3 a 1. Dessa forma, abriu vantagem para o duelo da volta, dia 14, em Andorra. Nano Maroto, de pênalti, Toledano e Álvarez marcaram para os donos da casa no primeiro tempo.

Além deste duelo, a primeira pré-eliminatória tem outras 13 partidas de ida. Afinal, reúne 28 campeões de países da Uefa com os piores rankings na entidade (do Azerbaijão, 28º, até San Marino, o último).

Os participantes desta fase têm assegurada a premiação de 175 mil euros (R$ 1,033 milhão). Mas quem avançar abocanha mais 375 mil euros (R$ 2,213 milhões).

Vale citar que a Rússia e Liechtenstein não têm times na Champions. Afinal, a Rússia foi suspensa pela guerra contra a Ucrânia e Liechtenstein não promove campeonato nacional. Os 13 vencedores deste mata-mata avançam à segunda fase pré-eliminatória (nas semanas dos dias 21 e 29 de julho).

O Lincoln saiu na frente aos 25 minutos do primeiro tempo quando o veterano espanhol Nano Maroto (ex-Panathinaikos e Almeria, de 41 anos) cobrou pênalti fazendo o primeiro gol desta temporada da Champions. Pouco depois, outro espanhol, Toledano, ampliou. Mas o D’Escaldes conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo num gol contra de Oliva. Na etapa final, entretanto, Oliva se redimiu dando a assistência o para o gol de Álvarez aos 21 minutos. Desse modo, o jogo terminou com 3 a 1 no placar.

Os jogos da 1ª pré-eliminatória da Champions

Terça-feira (7/7)

Lincoln Reds (Gibraltar) 3×1 Inter D’escaldes (Andorra)

Kauna Zalgiris (Lituânia) 1×1 Drita (Kosovo)

Ararat (Armênia) 2×0 Riga (Letônia)

Sabah (Azerbaijão) 2×0 New Saints (País de Gales)

Vardar (Macedônia do Norte) x KuPS (Finlândia)

Floriana (Malta) x Shamrock Rovers (Irlanda)

15h30 – Borac Banja Luka (Bósnia e Herzegovina) x Levski Sofia (Bulgária)

15h30 – Tre Fiori (San Marino) x Larne (Irlanda do Norte)

15h45 – KÍ Klaksvík (Ilhas Faroé) x Attert (Cazaquistão)

16h – Víkingur (Islândia) x Győri ETO (Hungria)

Quinta-feira (8/7)

12h – Kairat (Cazaquistão) x Sutjeska (Montenegro)

13h -Flora Tallinn (Estônia)x Iberia Tblisi (Geórgia)

14h – Petrocub (Moldávia) x Egnatia (Albânia)

14h – Maribor (Eslovênia) x CSU Craiova (Romênia)

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