Matheus Cunha revela clima no vestiário e admite: “Dia mais triste da vida”

Um dos poucos jogadores que se arvoraram a falar com a imprensa na zona mista de domingo (5), no MetLife Stadium, Matheus Cunha revelou, então, um clima mórbido no vestiário da Seleção Brasileira após a derrota para a Noruega por 2 a 1, resultado que marcou a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo. Com a queda, o Brasil amargará 28 anos de jejum no Mundial.

“Muita tristeza e choro. Um momento de muita dor. O mais frustrante é que não conseguimos realizar o sonho de muitas pessoas. Isso dói muito”, relatou Cunha.

O atacante do Manchester United, na sequência, admitiu que a derrota para os nórdicos é pesada demais para assimilar com rapidez.

“Sem dúvida, o pior dia da minha vida profissional. Tivemos, aliás, as nossas chances e não convertemos. Eles tiveram as deles e marcaram. É difícil de entender, mas isso faz parte do futebol”, colocou o camisa 9 da Seleção Brasileira nos Estados Unidos.

Matheus Cunha deixa a Copa do Mundo com três gols, como vice-artilheiro da Seleção Brasileira, atrás de Vini Jr., com quatro.

O Brasil, sem o hexa, inicia o novo ciclo, em setembro, em dois amistosos contra a Austrália, em Townsville e Brisbane, no país adversário.

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