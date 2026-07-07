Cristiano Ronaldo encerra trajetória em Copas com recorde negativo

Cristiano Ronaldo se despediu das Copas do Mundo com um recorde que certamente preferia não ter. A derrota de Portugal por 1 a 0 para a Espanha, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, foi a oitava do atacante em Mundiais, marca que o coloca entre os jogadores com mais derrotas na história da competição.

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Aos 41 anos, o capitão da seleção portuguesa encerrou sua trajetória em Copas após disputar 27 partidas. Nesse período, conquistou 12 vitórias, empatou sete vezes e sofreu oito derrotas, igualando o mexicano Antonio Carbajal, o sul-coreano Hong Myung-bo, seu compatriota Son Heung-min e o australiano Matthew Leckie no topo desse ranking.

As derrotas de Cristiano em Copas começaram em 2006, quando Portugal foi superado pela França na semifinal e, depois, pela Alemanha na disputa do terceiro lugar. Em 2010, a eliminação voltou a acontecer diante da Espanha, também nas oitavas de final.

Na edição de 2014, Portugal caiu ainda na fase de grupos, campanha marcada pela goleada por 4 a 0 sofrida para a Alemanha. Quatro anos depois, em 2018, a equipe foi eliminada pelo Uruguai nas oitavas. Já em 2022, Cristiano perdeu para a Coreia do Sul na fase de grupos e para Marrocos nas quartas de final. Ao mesmo tempo último revés veio agora, diante da Espanha, encerrando sua história no torneio.

Cristiano Ronaldo x Messi

Por fim, se o astro português deixa a competição com um recorde negativo, Lionel Messi aparece no extremo oposto. Isto porque o argentino é o jogador com mais vitórias na história das Copas do Mundo, com 21 triunfos, quatro a mais que Miroslav Klose, e cinco a mais do que Cafu e Kylian Mbappé.

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