Milan fecha acordo por zagueiro espanhol da Lazio

O Milan segue ativo no mercado de transferências e está muito próximo de anunciar seu segundo reforço para a temporada. De acordo com informações divulgadas pela Gazzetta dello Sport, nesta terça-feira (7), o clube chegou a um acordo com a Lazio para contratar o zagueiro espanhol Mario Gila, que deve viajar para Milão nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato.

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A negociação foi fechada em definitivo e pode atingir cerca de 30 milhões de euros (R$ 177,9 milhões), já considerando o cumprimento de metas previstas no acordo. O defensor de 25 anos assinará vínculo de cinco temporadas e receberá um salário anual de aproximadamente 5 milhões de euros (R$ 29,6 milhões).

Mario Gila será o segundo reforço da equipe comandada por Ruben Amorim nesta janela. Antes dele, o Milan já havia acertado a contratação de Gonçalo Ramos, adquirido junto ao PSG por 70 milhões de euros (R$ 415 milhões). De acordo com a imprensa italiana, o treinador também deseja a chegada do jovem Lorenzo Calvani, de 18 anos, atualmente na Lazio, em outra negociação.

Além disso, outro detalhe da transferência envolve o Real Madrid, clube que revelou Gila. Quando negociou o zagueiro com a Lazio em 2022 por 6 milhões de euros (R$ 35,6 milhões), o time espanhol manteve 50% dos direitos sobre uma futura venda. Dessa maneira, metade do valor recebido pelos italianos, cerca de 15 milhões de euros (R$ 88,9 milhões), ficará com o Real Madrid.

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