Zico, do Egito, dispara contra a arbitragem após derrota para Argentina: “Manipulado”

O Egito teve a faca e o queijo na mão para fazer história na Copa do Mundo. Os Faraós abriraram 2 a 0 sobre a Argentina e esteve a 13 minutos de se classificar para as quartas de final. Contudo, os egípicos cedem uma virada histórica para os argentinos, que venceram por 3 a 2 e avançaram para a próxima fase da Copa.

Entretanto, a virada dentro de campo não desceu bem para o Egito. Na opinião dos jogadores e da comissão técnica, a arbitragem da partida teve uma grande influência no placar, e a principal reclamação ficou por conta de um gol anulado de forma duvidosa quando o jogo ainda estava 1 a 0 para o Egito.

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Por isso, após o apito final e a derrota por 3 a 2, o atacante Mostafa Zico não mediu palavras para disparar em direção ao trio de arbitragem da partida. Segundo o atacante, o árbitro francês François Letexier foi bastante injusto nas suas decisões durante os 90 minutos.

“O árbitro não foi bom, foi injusto. A injustiça dele foi clara. Nos perseguiu desde o início da partida. Não quer que a gente vença. Uma partida manipulada. Queria muito dar alegria a eles (torcedores), mas peço desculpas. Não deu. Não foi nossa culpa. Esse árbitro… Parece que essa partida foi direcionada. Estávamos vencendo por 2 a 0, e ele vindo para cima da gente. Parabéns à Argentina por mais uma Copa do Mundo, pelo jeito”, ironizou Zico.

O atacante, mesmo na hora de analisar a partida, também provocou a arbiragem. Zico afirmou que sabia que o jogo seria complicado para os egípcios, mas que seria mais fácil de engolir “se a Argentina tivesse vencido pelas próprias forças”.

“Em nenhum momento pensamos que a partida já estava decidida. Sabíamos que estávamos enfrentando a atual campeã do mundo. Antes mesmo de o jogo começar, já sabíamos que enfrentaríamos uma seleção muito forte e uma das favoritas ao título. Mas, se eles tivessem vencido apenas pelos próprios méritos, isso seria bem diferente para nós”, finalizou.

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