Leonardo Jardim projeta amistoso do Flamengo contra o Lausanne

O técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, concedeu entrevista coletiva à imprensa antes do treino desta terça-feira (7/7), em Estoi, onde a delegação se hospeda nesta segunda parte de intertemporada em Portugal. O comandante analisou, afinal, o duelo desta quarta-feira (8/7) contra o Lausanne (SUI), às 16h30 (de Brasília), no que é o segundo amistoso do time em solo português.

Jardim confirmou que realizará diversas mudanças em relação ao time que ficou no 2 a 2 com o River Plate (ARG), na última sexta-feira (3/7). Assim, o treinador revelou que utilizará uma equipe em cada tempo de jogo.

LEIA MAIS: Flamengo: Paquetá abre mão de férias para acelerar retorno

“O Lausanne é uma equipe boa. Em termos de prioridade, com certeza os outros dois adversários são equipes com outra dimensão, Benfica em Portugal, e o River na Argentina. Vamos utilizar este jogo para dar alguns minutos aqueles que não jogaram no primeiro jogo. Com certeza que não é mudanças de 100%, com certeza vamos tentar fazer dos times equilibrados, quer para a primeira, quer para a segunda parte, para também ninguém daqueles, que eu quero que inicie o jogo contra o Benfica, jogue mais de 45 minutos”, iniciou.

Juventude do Flamengo na intertemporada

Um dos principais tópicos da entrevista foi acerca dos jovens do Flamengo. Jardim, afinal, levou diversos atletas do sub-20, respondendo sobre a qualidade deles nos treinos.

“Com certeza tem sido bom, temos mais capacidade de analisá-los. Eles fizeram uns treinos todos com a equipe principal. Eu tive ainda dois treinos que dei somente a eles para eles evoluírem em alguns elementos em termos estratégicos. Tive duas unidades somente com o grupo sub-20”, revelou.

Ele seguiu, destacando João Victor, titular contra o River Plate. Perguntado sobre quais jovens utilizaria, ele citou o zagueiro, mas afirmou que está de olho em outras possibilidades.

“Os destaques são aqueles que eu tenho utilizado mais, porque tenho dado mais espaço na primeira equipe. O João (Victor, zagueiro) já era um jogador que já treinava com a equipa principal o ano passado. Este ano fez o jogo com o Coritiba e acho que é um jogador que teve uma boa evolução, nós acreditemos nele. Em seguida há outros que também têm qualidade, que ainda não tiveram oportunidade, mas, aos poucos, a gente vai ver até que patamar que eles podem evoluir. Tenho sempre um carinho muito especial pela formação, que é a minha forma de trabalhar, mas com certeza do lado deles têm que mostrar competências para jogar ao mais alto nível pelo Flamengo”, encerrou.

Problema na lateral-direita

Um dos problemas para o jogo contra o Lausanne está na lateral direita. Isso porque Jardim só conta com Emerson Royal, já que o jovem Daniel Sales se machucou contra o River e não estará à disposição. Jardim, então, revelou quem poderá colocar na segunda etapa.

“Quando eu disse que vou dar a oportunidade, não quero dizer que os que jogaram no primeiro jogo não vão voltar a jogar. Alguns vão voltar a jogar 45, outros 30, talvez outros podem não jogar. Mas com certeza temos que, no lado direto, principalmente para a segunda parte, quando o (Emerson) Royal sair, vamos tentar colocar no meio da base, talvez o Rayan (Lucas), o Guilherme, são algumas das opções”, afirmou.

Por fim, Jardim falou sobre os oito jogadores já eliminados da Copa do Mundo e que voltam, aos poucos, ao Flamengo, ainda que não em Portugal. Ele informou que sabe a data de retorno de cada um, mas que não consegue precisar como está a situação dos lesionados, casos de de Arrascaeta e Lucas Paquetá.

“Tenho informação do dia de chegada daqueles que estarão disponíveis. Daqueles que estão lesionados, que toda a gente sabe, não tenho informações ainda do departamento (médico), quando é que eles podem voltar aos treinos”, informou o Mister.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.