Corinthians x Palmeiras (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de uma disputada primeira fase, o Brasileirão sub-20 chega às quartas de final e promete fortes emoções. Afinal, nesta quarta-feira (8), os arquirrivais Corinthians e Palmeiras medem forças nesta quarta-feira (8), às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo (SP).

Dessa forma, o Timão encerrou a primeira fase com 29 pontos, na oitava colocação. O Verdão, por sua vez, foi líder isolado, com 44 pontos e apenas uma derrota na campanha, para o Cuiabá na última rodada da primeira fase.

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Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (8) terá transmissão do Canal UOL, YouTube do UOL Esporte e UOL Play.

Como chega o Corinthians

Mesmo com o revés por 1 a 0 para o Juventude, o Timão garantiu a vaga nas quartas de final do Brasileirão da categoria. Afinal, o Flamengo ficou no empate por 2 a 2 com o Avaí e não conseguiu ultrapassar a equipe paulista na classificação. Além disso, o Bahia ficou com o mesmo número de pontos, mas ficou atrás no saldo de gols.

Na primeira fase, o Alvinegro teve uma campanha irregular, entretanto conseguiu garantir a vaga na oitava colocação. No entanto, terá pela frente dois confrontos com o arquirrival, que vive grandes momentos na temporada, entretanto perdeu para o Cuiabá na rodada final.

Nesse sentido, os comandados do técnico Willian Batista venceram no último final de semana o Sertãozinho por 1 a 0 pelo Campeonato Paulista Sub-20, Coube a Luiz Eduardo anotar o tento do triunfo alvinegro.

Como chega o Palmeiras

O Alviverde teve a melhor campanha da primeira fase do Brasileiro Sub-20. Assim, por causa da pontuação superior aos seus adversários. a equipe terá o mando de campo no segundo jogo, marcado para quinta-feira (16), às 16h, na Arena Crefisa Barueri.

Desde o início do campeonato, o Verdão já disputou 19 partidas, com 13 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, somando 54 gols marcados e 23 sofridos. Além disso, o artilheiro do torneio é Felipe Teresa, com 13 tentos.

Diante disso, o Alviverde defende invencibilidade de 14 partidas diante do Corinthians pelo Sub-20, com dez vitórias e quatro empates no período. Afinal, a última derrota para o rival aconteceu em 2019. Na primeira fase, as Crias da Academia venceram o rival por 1 a 0, no Parque São Jorge, com gol de Heittor.

Corinthians x Palmeiras

Brasileirão Sub-20 – Jogo de ida das quartas de final

Data e horário: quarta-feira, 08/7/2026, às 15h (de Brasília)

Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Matheus Corrêa; Guilherme Pellegrin, Iago, Yago e Joãozinho; Pedro Thomas, Caraguá, Bahia e Gui Amorim; Luizinho e Luiz Fábio. Técnico: William Batista.

PALMEIRAS: Kauan Lima; João Gabriel, João Paulo, Koné, André Lucas; Rafael Coutinho (Coutinho), Guilherme Nogueira, Vinícius; Fabiano, Felipe Teresa, Heittor. Técnico: Allan Barcellos.

Árbitro: Gabriel Furlan (SP)

Assistentes: Robson Ferreira Oliveira (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)

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