Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir, escalações e arbitragem

O Fluminense realiza nesta quarta-feira (8), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, o seu primeiro teste antes que o futebol brasileiro retorne de forma oficial após a Copa do Mundo.

Nesse sentido, o Tricolor recebe o Nova Iguaçu em um confronto que desperta grande expectativa no torcedor, principalmente por causa das novidades no elenco.

Onde assistir

O duelo será transmitido pela BandSports, SporTV e Premiere.

Como chega o Fluminense

Com efeito, o duelo marcará a estreia de um dos principais reforços do clube para a temporada. Como treina com o grupo desde o início de junho, Hulk começará a partida entre os titulares e jogará pela primeira vez ao lado da torcida tricolor.

Em contrapartida, Thiago Silva desfalca a equipe neste momento. Embora a diretoria tenha anunciado o defensor como outra grande contratação, ele ainda aprimora a forma física nos bastidores, de modo que a comissão técnica projeta sua estreia oficial apenas para a Série A do Campeonato Brasileiro.

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Além disso, o técnico não poderá contar com Canobbio para o amistoso desta semana. Visto que disputou a Copa do Mundo com a seleção do Uruguai, o atleta só se reapresentará aos treinamentos no dia 10 de julho.

Como chega o Nova Iguaçu

Por outro lado, o Nova Iguaçu chega para o embate após sofrer uma eliminação precoce na primeira fase da Série D, restando-lhe apenas a disputa da Copa Rio no calendário até o fim deste ano.

FLUMINENSE X NOVA IGUAÇU

Amistoso

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Data e hora: 8/7/2026, às 20h30(de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Hulk, Savarino e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía.

NOVA IGUAÇU: Willis Mota; Augusto, Davi Alves, Daniel Zavoli e Rian; Kauã Leite, Iago Santos, João Paulo e Lucas Cruz; Xandinho e Léo Muchacho. Técnico: Felipe Conceição.

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