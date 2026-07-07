Corinthians faz sondagem por Arthur, ex-volante do Grêmio

O Corinthians demonstrou interesse na contratação do volante Arthur, que pertence à Juventus, da Itália. O jogador estava emprestado ao Grêmio até o mês passado, quando retornou à Velha Senhora.

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A diretoria corintiana entrou em contato com os representantes do atleta, atualmente com 29 anos, de acordo com o canal “Café do Setorista”. No entanto, as conversas ainda não evoluíram por conta da alta pedida salarial do jogador.

Aliás, para avançar nesta negociação ou em qualquer outra, o Corinthians precisa se livrar do transfer ban que possui para poder voltar a registrar reforços. O clube ainda não chegou a um acordo com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela compra do venezuelano José Martínez, em 2024, mas espera quitar o débito o mais rapidamente possível. O valor chega a 1,5 milhão de dólares (R$ 7,7 milhões).

Arthur tem contrato com a Juventus até junho de 2027. Caso o meio-campista aceite diminuir a pedida salarial, o Corinthians pode retomar as conversas. Assim, um empréstimo é visto como a opção mais viável para a negociação.

O volante deixou o Grêmio ao fim do empréstimo, uma vez que partes não chegaram a um acordo financeira pela renovação.

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