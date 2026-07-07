Corinthians intensifica preparação e Fernando Diniz comanda treino tático

O Corinthians deu sequência à preparação para o segundo semestre da temporada na manhã desta terça-feira (07/7), no CT Dr. Joaquim Grava. De olho na retomada das disputas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores, o técnico Fernando Diniz comandou mais uma atividade com foco nos aspectos técnico e tático da equipe.

Os trabalhos começaram na academia, com um treino de força. Em seguida, após o aquecimento no gramado, o elenco foi dividido por setores para uma dinâmica de troca de passes, finalizações e coordenação defensiva.

Na parte principal da atividade, Fernando Diniz promoveu um exercício voltado à construção ofensiva e, posteriormente, um jogo em espaço reduzido com ênfase na criação de jogadas e infiltrações no último terço do campo.

O Corinthians volta aos treinamentos na manhã desta quarta-feira (08/7), novamente no CT Dr. Joaquim Grava. A preparação acontece visando o amistoso contra o Cascavel, marcado para domingo (12/7), às 16h, no Estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel. O duelo servirá como último teste antes da retomada oficial das competições na temporada.

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