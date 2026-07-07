ASSINE JÁ!
Jogada10

Evertton Araújo revela foco no Flamengo, mas admite sonho de jogar na Europa

Evertton Araújo revela foco no Flamengo, mas admite sonho de jogar na Europa
Evertton Araújo revela foco no Flamengo, mas admite sonho de jogar na Europa -

 

Com a ausência de Paquetá, que estava com a Seleção na Copa do Mundo, o volante Evertton Araújo é o mais velho da base do Flamengo com a delegação em Portugal durante a intertemporada. E, com diversos desfalques por conta do Mundial, o Rubro-Negro viajou com muitos atletas da base, que chamam o volante de 23 anos de “Monstro”.

Após a coletiva de Leonardo Jardim antes do treino em Estoi, o volante também falou com a imprensa, respondendo até sobre o interesse europeu. Antes, porém, falou sobre como é ser inspiração para os outros jovens da base que estão com o elenco em Portugal.

LEIA MAIS: Leonardo Jardim projeta amistoso do Flamengo contra o Lausanne

“Fico muito feliz de estar aqui, de servir de inspiração para alguns deles. De ter vindo da base e hoje ter ganhado o meu espaço no profissional. É o sonho de todo menino da base, todo menino que joga no Flamengo e eu fico muito feliz de passar isso para eles, é o que eu falo. Então, eu passo para eles que eles tem que dar o seu melhor, escutar a rapaziada que já está aqui em cima, aprender cada dia mais com eles para eles chegarem aqui em cima e fazer o seu melhor e estar ajudando o Flamengo”, afirmou.

Evertton Araújo também destacou a importância da intertemporada do Flamengo em Portugal. Segundo o próprio, o elenco se mostra unido pelo mesmo objetivo: o de conquistar troféus ao fim de 2026.

“É muito importante esse período aqui, que a gente teve uma pausa (para a Copa do Mundo). A gente está aqui focado, unido, no mesmo pensamento, para gente voltar pro Brasil e fazer o nosso melhor e chegar no final do ano e levantar títulos, se Deus quiser”, disse.

Joia do Flamengo interessa à Europa

O volante, então, respondeu sobre o interesse de times europeus. Recentemente, aliás, a mídia europeia deu conta de que Filipe Luís pediu sua contratação para o Monaco (FRA). O jogador respondeu se é possível, mediante tal assédio, entrar em campo com o mesmo foco de outrora.

“Com certeza é possível, sim. Eu fico com a cabeça bem tranquila porque sou um cara que trabalha bastante, sei que o trabalho está me devolvendo coisas gigantes e sei que vai me devolver bastante ainda. Sou um cara que acredita muito em Deus, entrega tudo nas mãos dele porque sei que ele vai fazer o melhor. É um sonho jogar na Europa, com certeza um sonho de cada jogador, mas eu estou com a cabeça focada aqui no Flamengo, estou feliz com a oportunidade que eu venho ganhando. Espero estar ajudando o Flamengo e está conquistando títulos também. O que for para acontecer, vai acontecer”, revelou.

Por fim, o jogador avaliou sua evolução com Leonardo Jardim. Segundo o próprio, o português está o ajudando bem a se soltar mais nas partidas e, assim, seguir conquistando espaço no elenco principal.

“Então, eu acho que a evolução que eu tive foi jogar um pouco mais solto. Venho aprimorando cada vez mais essa questão de jogar mais para frente, de sair mais para o jogo e eu acho que é isso que vem fazendo evoluir cada vez mais dentro de campo e ajudando o Flamengo cada vez mais da melhor forma possível”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas