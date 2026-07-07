Evertton Araújo revela foco no Flamengo, mas admite sonho de jogar na Europa

Com a ausência de Paquetá, que estava com a Seleção na Copa do Mundo, o volante Evertton Araújo é o mais velho da base do Flamengo com a delegação em Portugal durante a intertemporada. E, com diversos desfalques por conta do Mundial, o Rubro-Negro viajou com muitos atletas da base, que chamam o volante de 23 anos de “Monstro”.

Após a coletiva de Leonardo Jardim antes do treino em Estoi, o volante também falou com a imprensa, respondendo até sobre o interesse europeu. Antes, porém, falou sobre como é ser inspiração para os outros jovens da base que estão com o elenco em Portugal.

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“Fico muito feliz de estar aqui, de servir de inspiração para alguns deles. De ter vindo da base e hoje ter ganhado o meu espaço no profissional. É o sonho de todo menino da base, todo menino que joga no Flamengo e eu fico muito feliz de passar isso para eles, é o que eu falo. Então, eu passo para eles que eles tem que dar o seu melhor, escutar a rapaziada que já está aqui em cima, aprender cada dia mais com eles para eles chegarem aqui em cima e fazer o seu melhor e estar ajudando o Flamengo”, afirmou.

Evertton Araújo também destacou a importância da intertemporada do Flamengo em Portugal. Segundo o próprio, o elenco se mostra unido pelo mesmo objetivo: o de conquistar troféus ao fim de 2026.

“É muito importante esse período aqui, que a gente teve uma pausa (para a Copa do Mundo). A gente está aqui focado, unido, no mesmo pensamento, para gente voltar pro Brasil e fazer o nosso melhor e chegar no final do ano e levantar títulos, se Deus quiser”, disse.

Joia do Flamengo interessa à Europa

O volante, então, respondeu sobre o interesse de times europeus. Recentemente, aliás, a mídia europeia deu conta de que Filipe Luís pediu sua contratação para o Monaco (FRA). O jogador respondeu se é possível, mediante tal assédio, entrar em campo com o mesmo foco de outrora.

“Com certeza é possível, sim. Eu fico com a cabeça bem tranquila porque sou um cara que trabalha bastante, sei que o trabalho está me devolvendo coisas gigantes e sei que vai me devolver bastante ainda. Sou um cara que acredita muito em Deus, entrega tudo nas mãos dele porque sei que ele vai fazer o melhor. É um sonho jogar na Europa, com certeza um sonho de cada jogador, mas eu estou com a cabeça focada aqui no Flamengo, estou feliz com a oportunidade que eu venho ganhando. Espero estar ajudando o Flamengo e está conquistando títulos também. O que for para acontecer, vai acontecer”, revelou.

Por fim, o jogador avaliou sua evolução com Leonardo Jardim. Segundo o próprio, o português está o ajudando bem a se soltar mais nas partidas e, assim, seguir conquistando espaço no elenco principal.

“Então, eu acho que a evolução que eu tive foi jogar um pouco mais solto. Venho aprimorando cada vez mais essa questão de jogar mais para frente, de sair mais para o jogo e eu acho que é isso que vem fazendo evoluir cada vez mais dentro de campo e ajudando o Flamengo cada vez mais da melhor forma possível”, finalizou.

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