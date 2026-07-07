Messi se emociona com mais um jogo histórico pela Argentina: “Uma loucura”

A Argentina segue viva na Copa do Mundo de 2026. Depois de passar sufoco contra Cabo Verde e se classificar na prorrogação, os argentinos mais uma vez testaram os corações de todo um povo, e venceram o Egito por 3 a 2, em uma virada épica com três gols em 12 minutos na reta final de jogo. A vaga para as quartas de final veio, novamente, com uma grande atuação de Lionel Messi.

Apesar de ter desperdiçado um pênalti no rpiemrio tempo e ter visto o Egito abrir 2 a 0, Lionel Messi buscou forças para comandar uma virada espetacular com um gol e uma assistência, e se emocionou com a classificação épica da Argentina para as quartas de final. Após o apito final, em prantos, Messi celebrou com os torcedores presentes no Mercedes-Benz Stadium, e posteriormente falou sobre o que aconteceu dentro de campo.

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“Estávamos dez metros abaixo da terra e saímos. Não é fácil sair de um 2 a 0. Esse grupo nunca desiste, não abaixa a cabeça e tenta até o final. Tivemos a sorte com o gol do Cuti bem rápido e deu tempo para virar o jogo dentro dos 90 minutos. É uma loucura o que esse grupo fez hoje. Muito feliz das pessoas estarem festejando e que vão continuar festejando. Que a gente continue assim”, disse o camisa 10.

Messi seguiu falando sobre a partida, e não escondeu a felicidade e o alívio por ter conseguido manter a Argentina viva nesta Copa do Mundo. O camisa 10 novamente mostrou emoção ao destacar a importância da virada e da classificação para as quartas de final.

“Felicidade por ter passado, pela maneira como fizemos. Foi um jogo muito duro com um 2 a 0 para eles. Muito emocionante poder virar esse jogo. Sofremos muito de novo. Assim é a Copa do Mundo. Todos os jogos são assim, muito equilibrados.

Sendo assim, a Argentina assiste de camarote a definição do seu próximo adversário na Copa do Mundo. O rival argentino sai do duelo entre Suíça e Colômbia, que se enfrentam ainda nesta terça, no BC Place, em Vancouver, às 17h (de Brasília). Quem avançar, enfrenta a Argentina nas quartas de final, no próximo sábado, dia 11, às 22h (de Brasília).

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