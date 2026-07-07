Thaciano volta ao Santos em dia de treino tático e técnico

O Santos treinou nesta terça-feira (7) no CT Rei Pelé e contou com o retorno de Thaciano. O meia-atacante está em fase final da transição para o gramado e participou das atividades normalmente com os companheiros.

O Peixe segue a preparação para a sequência da temporada. No próximo dia 16, às 19h30 (de Brasília), a equipe do técnico Cuca visita o Botafogo, no estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre antes da final da Copa do Mundo, marcada para o domingo, 19 de julho.

Nos trabalhos desta terça-feira, Cuca comandou uma atividade técnica e tática. Em seguida, o elenco treinou situações de bola parada.

Igor Vinícius também segue em transição física e foi a campo. Entretanto, fez atividades sem contato com os demais jogadores do elenco. O lateral passará por avaliação durante a semana.

Por outro lado, Gabriel Bontempo segue em atividade interna, na academia do CT. O meio-campista ainda se recupera de uma inflamação no púbis e não tem previsão para voltar a treinar. Outro baixa foi o jovem Pepê Firmino, que sofreu uma lesão na coxa direita e deve desfalcar o Santos nos primeiros jogos do segundo semestre.

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