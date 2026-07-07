Cruzeiro x Vasco (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Vasco abrem nesta quarta-feira (8), às 15h (de Brasília), a disputa por uma vaga nas semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20. O confronto de ida ocorrerá na Toca da Raposa I, em Belo Horizonte.
Entretanto, a definição do classificado ficará apenas para a próxima terça-feira, 14 de julho de 2026, quando as equipes se reencontrarão no mesmo horário em São Januário.
Onde assistir
A partida será transmitida pelo Uol Play no Youtube.
Como chega o Cruzeiro
Embora ostente a vantagem de jogar em casa neste primeiro duelo, a Raposa carimbou sua classificação apenas na 7ª colocação. Além disso, o elenco mineiro desembarca nas quartas de final sob forte cobrança dos torcedores por causa do rendimento oscilante, visto que encerrou a fase classificatória com um revés por 3 a 1 diante do Bahia.
Como chega o Vasco
Por outro lado, os cariocas ostentam um momento bem mais sólido no torneio nacional. Como avançou com autoridade na vice-liderança, a equipe cruz-maltina assegurou o direito de decidir o destino do confronto no Rio de Janeiro.
Visando manter essa consistência demonstrada ao longo das 19 rodadas iniciais, a delegação do Vasco inclusive já se encontra concentrada em solo mineiro para tentar abrir vantagem na série eliminatória.
CRUZEIRO X VASCO
Campeonato Brasileiro Sub-20- Quartas de final
Local: CT Toca da Raposa I, Belo Horizonte (MG)
Data e hora: 8/7/2026, às 15h (de Brasília)
CRUZEIRO: Marcelo Eráclito; Nicolas Pontes, Kelvin Coutinho, João Cervi e Dayvid; Murilo Rhikman, Eduardo Pape e Felipe Morais; Pablo Neri, Rayan Lelis e Ruan Índio. Técnico: Mairon César.
VASCO: Phillipe Gabriel; Breno Sales, Léo Araújo, Renan França e Avellar; Gustavo Guimarães, Luiz Lócio, Zuccarello e Juninho; Bruno Lopes e Luis Felipe. Técnico: Matheus Coroupos.
Árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG)
Auxiliares: Rodney Faria Lima (MG) e Andressa Oliveira Pereira (MG)
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