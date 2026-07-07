Diretor do Flamengo fala sobre renovações de Alex Sandro e Danilo

Os laterais Danilo e Alex Sandro, que defenderam a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo 2026, são dois dos atletas do Flamengo que têm contrato apenas até o fim do ano. No entanto, o diretor técnico do clube, José Boto, afirmou que já há proposta de renovação pela dupla. O português, em rápida entrevista à “Espn” nesta terça-feira (7/7), ele confirmou que um deles já tem renovação pronta, enquanto o outro ainda deixa o Fla em compasso de espera. Para ele, porém, não é possível analisar o seu “feeling” acerca de uma resposta.

“Fizemos propostas para os dois (Danilo e Alex Sandro) de mais um ano (de contrato). Vou dizer assim: um está renovado e o outro estamos à espera de uma resposta. (Há um feeling sobre o outro?) Não, não tenho. Uma coisa que o futebol me ensinou, principalmente sobre o mercado, é não ter feeling”, disse.

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Alex Sandro perto de renovar com o Flamengo

O jogador que já “está renovado” é Alex Sandro, de 35 anos (mais experiente do Flamengo). O lateral, aliás, assinou a renovação de maneira online enquanto ainda se preparava para a disputa da Copa do Mundo, já nos Estados Unidos, faltando somente o anúncio oficial por parte do Fla. Danilo, por outro lado, ainda não decidiu se vai parar a carreira ao fim da temporada. Aos 34 anos, o jogador já afirmou que deve se aposentar em breve.

Enquanto o lateral-direito tem 14 atuações em 2026 pelo Rubro-Negro, Alex Sandro já fez 25 partidas. Afinal, é considerado titular na lateral esquerda, enquanto Danilo atua para suprir ausências, seja pelo lado direito, seja pelo miolo de zaga.

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