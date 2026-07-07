Conquista da Copa América de 2019, último título do Brasil, completa 7 anos

Há exatos sete anos, a Seleção Brasileira celebrava a última conquista oficial na categoria principal. Após vencer por 3 a 1 o Peru, o Brasil garantiu a conquista do nono título da Copa América em sua história. Os gols que deram o título à Canarinho vieram de Everton Cebolinha, Gabriel Jesus e Richarlison em pleno Maracanã.

A equipe, então liderada pelo técnico Tite, voltava a erguer a taça da Copa América 12 anos após a última conquista, em 2007. Aliás, nesse meio-tempo, o único outro título relevante da Seleção Brasileira havia sido a Copa da Confederações, em 2013.

Em 2019, a campanha foi liderada por nomes como Everton Cebolinha, este o artilheiro brasileiro na campanha, com três gols, além de Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Philippe Coutinho.

Vice-artilheiro da campanha, com dois gols anotados, Gabriel Jesus se destacou justamente na reta final. Aliás, ele também marcou no duelo da semifinal, contra a Argentina, que abriu o placar para a vitória por 2 a 0.

O retrospecto de Gabriel Jesus com a amarelinha, inclusive, chama a atenção pela média de participação em gols. Afinal, dentre todos os atletas em atividade, o centroavante é o quarto com mais gols pela Seleção, com 19 gols e 13 assistências em 64 jogos, o que resulta em uma média de 0,50 de participações diretas em gols por partida.

À frente dele, estão somente Neymar (79), Philippe Coutinho (21) e Richarlison (20). Ainda com a camisa da seleção, o retrospecto de Jesus também é destaque com a Seleção Olímpica, ao conquistar o ouro inédito nos Jogos do Rio 2016. O atleta foi titular na campanha e também um dos principais goleadores brasileiros na competição, com 3 gols marcados.

A campanha do Brasil na Copa América de 2019

Brasil 3×0 Bolívia

Brasil 0x0 Venezuela

Brasil 5×0 Peru

Brasil 0(4)x(3)0 Paraguai

Brasil 2×0 Argentina

Brasil 3×1 Peru

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