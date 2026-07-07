Botafogo se aproxima da contratação de Monzón

O Botafogo está perto de acertar a contratação de um reforço para o sistema defensivo. O alvo da vez é o zagueiro Lucas Monzón, de 24 anos, que pertence ao Racing de Montevidéu (URU) e disputou a última temporada emprestado ao Junior Barranquilla (COL). Nascido em Jaguarão (RS), o jogador tem nacionalidade uruguaia.

De acordo com o “UOL”, o Glorioso desembolsará cerca de US$ 800 mil (R$ 4,1 milhões no câmbio atual) para adquirir 60% dos direitos econômicos do defensor. O vínculo será, dessa forma, até o fim de 2029. Monzón, inclusive, já está no Rio de Janeiro. O jogador passou por exames médicos após os clubes chegarem a um acordo, e a expectativa é de que a assinatura do contrato aconteça nos próximos dias.

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A busca por um zagueiro se tornou prioridade para o Botafogo após a saída de Barboza para o Palmeiras. Além disso, Bastos e Ythallo não fazem parte dos planos da comissão técnica, enquanto Ferraresi, emprestado pelo São Paulo, ainda tem a permanência sendo negociada. Kaio Pantelão, lesionado, só volta em outubro.

Apesar do avanço na negociação, o clube ainda depende de resolver pendências com a Fifa para oficializar a chegada do reforço. O Botafogo cumpre atualmente cinco transfer bans, que impedem o registro de novos atletas. A diretoria trabalha para reverter as punições antes da abertura da janela de transferências, marcada para o dia 20 de julho.

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