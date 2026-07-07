Parreira passa por traqueostomia e segue em estado grave, porém estável

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, passou por uma traqueostomia nesta terça-feira (78), conforme informou em boletim o Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde 16 de junho, o treinador permanece sedado, em diálise e com quadro considerado grave, porém estável.

De acordo com o boletim médico, o procedimento foi realizado para permitir a inserção de uma cânula na traqueia e facilitar a ventilação mecânica. O hospital informou ainda que não há previsão de alta da UTI.

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“O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira permanece internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), desde 16 de junho, com diagnóstico de inflamação pulmonar. Hoje (7), o paciente foi submetido a uma traqueostomia – procedimento que permite a inserção de uma cânula no pescoço para a ventilação artificial”, diz o início do boletim.

Parreira sofreu complicações nos últimos dias

Parreira está hospitalizado para tratar uma inflamação pulmonar, mas o quadro apresentou complicações nos últimos dias. Segundo a equipe médica, ele desenvolveu uma infecção pulmonar. Isso comprometeu a função dos rins, o que levou ao reinício da sedação, à necessidade de ventilação mecânica e ao início da hemodiálise.

Na última semana, o tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994 também precisou passar por um procedimento de cauterização para conter um sangramento nasal. Quem acompanha o ex-treinador é o pneumologista intensivista Arthur Vianna junto a uma equipe multidisciplinar do Hospital Samaritano Barra.

Parreira enfrenta problemas de saúde desde 2023, quando foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático e pode comprometer o funcionamento do sistema imunológico.

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