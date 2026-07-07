Herói da Argentina, Enzo explodiu na Copa de 2022 e teve transferência histórica

O nome mais falado na vitória da Argentina sobre o Egito foi o de Messi, mas quem marcou o gol da classificação foi Enzo Fernández. Mesmo ofuscado pelos holofotes sobre o craque do time, o meio-campo do Chelsea tem motivos para ser celebrado. Afinal, a Copa do Mundo deu a ele uma ascenção gigantesca.

Em 2022, Enzo, aos 21 anos, se destacava pelo Benfica e foi ao Catar como opção no banco de reservas. Quando entrou, gastou a bola e não saiu mais dos 11 de Lionel Scaloni. Resultado: campeão mundial, troféu Melhor Jogador Jovem do torneio (a famosa revelação) e um contrato com o Chelsea no mês seguinte.

O clube aliás, aliás, pagou 121 milhões de euros (hoje, o equivalente a R$ 713 milhões) por sua contratação – a transação mais cara da história da Premier League. No geral, o camisa 24 da albiceleste ocupa a sexta posição em todas as ligas. Vale lembrar que Neymar ainda é o primeiro da lista, quando trocou o Barcelona no PSG.

“Lembrei da minha família”

Enzo não vinha tendo uma boa tarde em Atlanta. Assim como o restante do time argentino, não foi capaz de encontrar caminhos por 70 minutos com a bola nos pés. Mas investiu no contra-ataque e pediu a bola na área. Lautaro Martínez achou um cruzamento perfeito, e ele acertou a cabeça no contrapé do goleiro.

Feliz com a classificação, o meio-campo disse que lembrou da família e dos torcedores na Argentina após o gol.

“Muita coisa (passa pela cabeça). Lembro da minha família, da torcida, todos que estão aqui e principalmente na Argentina. Sempre penso neles nesse momento”, revelou, estendendo o elogio à paixão de seu povo pelo futebol e pela seleção. “Sabemos que a torcida argentina é apaixonada e vem demonstrando isso há milhões de anos. A paixão que sentem e como apoiam nossa equipe é incrível. É para tirar o chapéu, a gente sabe que somos privilegiados. Damos esse extra em campo porque sabemos que eles estão com a gente”, completou, à CazéTV.

Temporada artilheira

Apesar do momento ruim do Chelsea, Enzo Fernández não perdeu o brilho. Com liberdade para chegar no ataque, marcou 14 gols e finalizou a temporada mais artilheira de sua carreira. No total, fez 50 jogos e participou de 20 gols comas seis assistências que distribui.

A qualidade e regularidade do argentino faz com que um brasileiro esquente o banco dos Blues. Contratado junto ao Vasco em 2023, Andrey Santos joga na mesma posição de Enzo, perdeu espaço na Seleção Brasileira e acabou ficando fora da Copa do Mundo.