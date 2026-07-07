Cruzeiro inicia negociações com atacante ex-Corinthians

O Cruzeiro segue em busca de reforços para a sequência da temporada. Após anunciar Gabriel Pec, o clube quer outro atacante para esta janela de transferências e abriu negociações com Wesley, do Al-Nassr. O Cabuloso já fez contatos com o clube da Arábia Saudita e com agentes do atleta, de acordo com a “Central da Toca”.
Wesley foi um pedido do técnico Artur Jorge e atua como ponta. Ele chegaria para o lugar de Christian, negociado com o Krasnodar, da Rússia, por R$ 56 milhões.
O Al-Nassr contratou o atacante em 2024, quando pagou ao Corinthians cerca de 20 milhões de dólares (R$ 110 milhões no câmbio da época) fixos, além de 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões) em bônus por metas alcançadas.
No futebol saudita, entrou em campo em 40 jogos, com cinco gols marcados e quatro assistências. Na atual temporada, foi emprestado à Real Sociedad, com cinco partidas disputadas, mas não balançou as redes.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.