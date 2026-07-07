Bruno Guimarães assume responsabilidade após eliminação: “Pior dor da minha vida”

Bruno Guimarães se pronunciou pela primeira vez após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira (07/7), o volante do Newcastle usou as redes sociais para lamentar a derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final, e assumiu a responsabilidade pelo resultado. O camisa 8 desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo, quando o placar permanecia empatado em 0 a 0.

Em um longo texto, o jogador afirmou que não poderia se esconder após a eliminação e fez questão de conversar diretamente com os torcedores.

“Já escrevi e apaguei tantas e tantas vezes que já perdi as contas. Estive sempre presente por aqui nas vitórias, nada mais justo do que me apresentar e não fugir de falar com vocês na derrota”, escreveu.

Além disso, Bruno também classificou a eliminação como o momento mais doloroso de sua trajetória. Aliás, segundo ele, a chegada em casa proporcionou uma reflexão sobre a importância do futebol em sua vida.

“O mais louco de tudo isso foi chegar em casa após o dia mais triste da minha vida e a primeira coisa que meus filhos falaram, quando acordei, foi: ‘Papai, vamos jogar bola?’. E aqui eu entendi que, independentemente de dias ruins ou bons, o futebol será sempre o meu grande amor”, publicou.

Por fim, o volante reforçou que não pretende fugir das críticas e reconheceu sua participação no resultado que culminou na queda da Seleção.

“Assumo a minha responsabilidade, como sempre fiz, e não é agora que seria diferente”, concluiu Bruno Guimarães.

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