Ponte Preta x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Dois extremos, um mesmo gramado. Na abertura da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Criciúma protagonizam um verdadeiro embate sobre os contrastes do futebol nesta quarta-feira (8/7), às 20h. No Moisés Lucarelli, as equipes entram em campo separadas por um abismo na classificação, mas com o mesmo objetivo: a vitória.

Onde assistir

A partida, assim, terá a transmissão ao vivo no plano premium do Disney+.

Como chega a Ponte Preta

A situação da Ponte Preta dentro de campo é reflexo dos graves problemas financeiros nos bastidores. Diante disso, a Macaca está na 19ª colocação, com apenas oito pontos, em 16 jogos. O time campineiro amarga um incômodo jejum de dez rodadas sem vencer na competição.

Com este cenário, o técnico Márcio Zanardi se prepara para o jogo e sabe que vai mudar o time da Ponte Preta, já que o volante André Lima retorna de suspensão e o zagueiro Palacios está fora por acúmulo de cartões amarelos. Fora isso, sem ausências por lesões.

Como chega o Criciúma

Do outro lado, o time de Santa Catarina ostenta uma invencibilidade de 11 partidas gerais no torneio e vem de três vitórias consecutivas. O Tigre ocupa a terceira colocação, com 30 pontos, um a menos que o líder Vila Nova. Portanto, pode assumir a liderança. Além disso, o Carvoeiro defende um tabu de sete jogos sem perder para a equipe campineira, cujo último revés no confronto direto ocorreu em agosto de 2018.

Para o duelo no Majestoso, o técnico Eduardo Baptista, portanto, promoverá alterações na estrutura tática. O zagueiro Cesar Martins está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e cede a vaga para Bruno Alves na defesa.

PONTE PRETA x CRICIÚMA

Série B do Brasileiro – 17ª rodada

Data-Hora: 8/7/2026, às 20h (de Brasília)

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

PONTE PRETA: Guilherme Viana; Lucas Cunha, Palacios e Márcio Silva; Thalys (Julio), André Lima, Élvis, Danilo Barcelos e Kevyson; Brandão e Baianinho (Diego Tavares). Técnico: Márcio Zanardi.

CRICIÚMA: Airton; Luciano Castán, Rodrigo e Bruno Alves; Willean Lepo, Eduardo, Gui Lobo e Marcelo Hermes; Fellipe Mateus, Waguininho e Otero. Técnico: Eduardo Baptista.

Árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL)

Assisntentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)

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