São Paulo intensifica preparação com Dorival e conta com Victor Sá em treino tático

O São Paulo abriu parte do treinamento à imprensa na manhã desta terça-feira (07/7), no CT da Barra Funda, e deu sequência à preparação para o segundo semestre da temporada. Sob o comando de Dorival Júnior, o elenco realizou atividades com foco na posse de bola e na saída de jogo sob pressão.

Inicialmente, os jogadores participaram de um aquecimento em espaço reduzido, com troca de passes e movimentação intensa. Na sequência, fizeram um trabalho físico de corrida no gramado antes de seguirem para o campo principal do CT.

Depois, Dorival dividiu o grupo em duas equipes para um exercício tático de saída de bola sob pressão em campo reduzido. O treinador participou ativamente da atividade, orientando principalmente o posicionamento e a construção dos defensores.

Novidades no treino do São Paulo

A principal novidade ficou por conta de Victor Sá. O atacante, reforço do Tricolor, trabalhou normalmente com o restante do elenco. Após cumprir um período de adaptação física, que o tirou do jogo-treino contra o RB Bragantino, a tendência é que ele fique à disposição nos próximos compromissos.

Já Danielzinho e Ferreira deixaram o treinamento mais cedo por controle de carga. A comissão técnica definiu metas de quilometragem para cada atleta ao longo da semana e, por isso, pode reduzir a participação de alguns jogadores para diminuir o risco de lesões.

Enquanto isso, Sabino seguiu em processo de transição física. O zagueiro realizou corrida no gramado sob supervisão dos preparadores e continua a recuperação de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita.

Para encerrar a atividade, o elenco realizou um trabalho de posse de bola com infiltração, dividido em dois grupos de dez jogadores. Assim, o São Paulo se prepara para dois jogos-treino no sábado, no CT da Barra Funda: contra o Primavera, às 10h, e diante do Santo André, às 14h.

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