Senadora volta a atacar Mbappé e provoca após denúncias de racismo

A senadora paraguaia Celeste Amarilla voltou a atacar Kylian Mbappé após a repercussão internacional causada por suas declarações racistas. Em entrevista concedida nesta terça-feira (7), no Congresso do Paraguai, a parlamentar afirmou que fez os primeiros comentários “de cabeça quente”, mas se recusou a pedir desculpas ao atacante francês e ainda voltou a provocá-lo.

LEIA MAIS: Infantino sai em defesa de Mbappé após ataques racistas

Durante a entrevista, Amarilla fez referência ao caso envolvendo Ronaldinho Gaúcho, preso no Paraguai em 2020 por entrar no país com documentos falsos.

“Não mexa com os paraguaios, Mbappé. Nós já colocamos o Ronaldinho na cadeia”, declarou.

A senadora também afirmou que não pretende se retratar enquanto o jogador francês não pedir desculpas a ela.

“O Mbappé não me pediu desculpas, então eu também não tenho motivo para pedir desculpas. Ele deveria ler a carta que publiquei hoje… se souber ler”, disse.

Repercussão internacional

As novas declarações aumentaram ainda mais a repercussão do caso. O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos manifestou solidariedade a Mbappé e classificou as falas da senadora como racistas e desumanizantes.

Segundo o porta-voz da entidade, Thameen Al Kheetan, o episódio reflete um problema recorrente no esporte.

“As declarações racistas e desumanizantes dirigidas contra Kylian Mbappé são desprezíveis e, infelizmente, não representam um caso isolado”, afirmou.

O representante da ONU acrescentou que situações como essa evidenciam um fenômeno mais amplo de discriminação presente no futebol e em outras modalidades esportivas.

França abre investigação

O caso também passou a ser investigado pelas autoridades francesas. O Ministério Público de Paris confirmou a abertura de um inquérito após receber uma denúncia apresentada pela Federação Francesa de Futebol (FFF).

A investigação apura a possível prática de difamação pública agravada por motivação relacionada à origem, etnia, nacionalidade, raça ou religião da vítima. A apuração teve início logo após o recebimento da representação formal da entidade que administra o futebol francês.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.