Fortaleza vende mando de campo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil

O Fortaleza acertou a venda do mando de campo do duelo contra o Palmeiras, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Laion solicitou à CBF a mudança da partida de volta para a Arena Pantanal, dia 5 de agosto, às 21h30 (de Brasília). A entidade deve divulgar a alteração do local nos próximos dias.

Inicialmente, a partida ocorreria na Arena Castelão e, agora, será na Arena Pantanal, em Cuiabá. De acordo com o “Diário do Nordeste”, a venda renderá 2,2 milhões aos cofres do clube. A ida será em São Paulo, no dia 2 de agosto, às 16h (de Brasília).

A queda para a Série B do Brasileirão do ano passado fez o Fortaleza passar por uma grave crise financeira. Recentemente, o capitão do time, Brítez, deixou o clube após se desentender com a diretoria da SAF. Aliás, os públicos nos jogos no Castelão têm sido pequenos ao longo deste ano.

Assim, a equipe volta campo pela segunda divisão no próximo domingo (12), quando encara o Atlético-GO, fora de casa, às 18h.

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