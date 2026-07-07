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Após eliminação, esposa de Endrick faz declaração ao atacante nas redes

Após eliminação, esposa de Endrick faz declaração ao atacante nas redes
Após eliminação, esposa de Endrick faz declaração ao atacante nas redes -

A eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 também gerou manifestações de apoio aos jogadores nas redes sociais. Afinal, nesta terça-feira (07/7), Gabriely, esposa de Endrick, publicou uma mensagem dedicada ao atacante após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final. No texto, a influenciadora exaltou a trajetória do atleta em sua primeira participação no Mundial e destacou o orgulho por acompanhar de perto essa conquista.

Grávida do primeiro filho do casal, Gabriely esteve presente em todos os jogos da Seleção durante a competição. Assim, em sua publicação, ela lembrou os sacrifícios feitos por Endrick ao longo da carreira e ressaltou a intensidade com que o atacante viveu a experiência de disputar uma Copa do Mundo.

“Um misto de sentimentos por ter vivido tudo isso ao seu lado. Viver uma Copa do Mundo, a tão sonhada Copa do Mundo. (…) Tenho muito orgulho de você. Sua primeira Copa do Mundo, sei o quanto sonhou com isso. Vivi com você cada renúncia, cada oração, cada lágrima… Parabéns por viver tudo isso de forma tão intensa, por dar o seu melhor em todos os momentos”, escreveu.

Além disso, Gabriely também aproveitou a publicação para declarar seu apoio ao marido e demonstrar confiança em um novo ciclo com a camisa da Seleção.

“Eu sempre serei a pessoa que vai te aplaudir mais alto, nas vitórias e também nos dias difíceis. Eu te amo. Se Deus quiser, daqui a quatro anos estaremos vivendo mais uma Copa do Mundo com nossos filhos”, completou.

Endrick não conseguiu ajudar o Brasil na Copa

Endrick esteve em campo na eliminação diante da Noruega, mas acabou sendo alvo de críticas após desperdiçar uma oportunidade clara de gol quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0. Assim, aos 19 anos, o atacante encerrou sua primeira participação em uma Copa do Mundo e inicia, agora, o ciclo visando a edição de 2030.

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