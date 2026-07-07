Após eliminação, esposa de Endrick faz declaração ao atacante nas redes

A eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 também gerou manifestações de apoio aos jogadores nas redes sociais. Afinal, nesta terça-feira (07/7), Gabriely, esposa de Endrick, publicou uma mensagem dedicada ao atacante após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final. No texto, a influenciadora exaltou a trajetória do atleta em sua primeira participação no Mundial e destacou o orgulho por acompanhar de perto essa conquista.

Grávida do primeiro filho do casal, Gabriely esteve presente em todos os jogos da Seleção durante a competição. Assim, em sua publicação, ela lembrou os sacrifícios feitos por Endrick ao longo da carreira e ressaltou a intensidade com que o atacante viveu a experiência de disputar uma Copa do Mundo.

“Um misto de sentimentos por ter vivido tudo isso ao seu lado. Viver uma Copa do Mundo, a tão sonhada Copa do Mundo. (…) Tenho muito orgulho de você. Sua primeira Copa do Mundo, sei o quanto sonhou com isso. Vivi com você cada renúncia, cada oração, cada lágrima… Parabéns por viver tudo isso de forma tão intensa, por dar o seu melhor em todos os momentos”, escreveu.

Além disso, Gabriely também aproveitou a publicação para declarar seu apoio ao marido e demonstrar confiança em um novo ciclo com a camisa da Seleção.

“Eu sempre serei a pessoa que vai te aplaudir mais alto, nas vitórias e também nos dias difíceis. Eu te amo. Se Deus quiser, daqui a quatro anos estaremos vivendo mais uma Copa do Mundo com nossos filhos”, completou.

Endrick não conseguiu ajudar o Brasil na Copa

Endrick esteve em campo na eliminação diante da Noruega, mas acabou sendo alvo de críticas após desperdiçar uma oportunidade clara de gol quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0. Assim, aos 19 anos, o atacante encerrou sua primeira participação em uma Copa do Mundo e inicia, agora, o ciclo visando a edição de 2030.

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