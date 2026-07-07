Grupo de conselheiros defende Pedrinho e apoia venda da SAF do Vasco

A situação do Vasco fora dos gramados está bem intensa por conta da SAF. Neste sentido, 106 conselheiros do clube fizeram um manifesto nesta terça-feira (7/7) declarando apoio ao presidente Pedrinho, afastado do cargo. O grupo também apoia a venda da SAF do Cruz-Maltino ao empresário Marcos Lamacchia. A informação sobre a carta foi inicialmente pela “Colina 1927”.

“O momento exige coragem para decidir, responsabilidade para conduzir e união para colocar o Club de Regatas Vasco da Gama acima de qualquer interesse individual”, diz o documento.

Além disso, os conselheiros afirmam que o Vasco vive “um dos períodos mais decisivos de sua história centenária” e classificam a entrada do novo investidor como uma oportunidade concreta de reconstrução institucional.

O grupo ainda ressalta que a assinatura do Memorando de Entendimento é apenas o passo inicial. As negociações ainda exigem análises jurídicas, financeiras e institucionais minuciosas antes que a Assembleia Geral Extraordinária vote a proposta final. Sendo assim, o grupo defende que disputas políticas internas não devem travar ou atrasar o avanço dos debates antes da apresentação e discussão de todo o material.

O Conselho Deliberativo do Vasco, aliás, é formado por 300 conselheiros, sendo 150 natos (beneméritos e grandes beneméritos) e 150 eleitos.

Crise no Vasco

No fim de junho, a juíza Caroline Fonseca afastou o presidente Pedrinho e membros do conselho de administração da SAF. A decisão ocorreu após o Conselho Fiscal apontar irregularidades na gestão. A magistrada nomeou a advogada Samantha Longo como interventora da companhia. Logo depois, diretores do Vasco foram exonerados e conselheiros fiscais renunciaram.

A crise se agravou na semana passada com novas baixas. Samantha Longo deixou o cargo de interventora após sofrer ameaças de supostos integrantes de uma torcida organizada. Além disso, os escritórios Bumachar, FCDG e Coelho, Murgel e Atherino Advogados abandonaram a defesa do clube. Os defensores divergiam da estratégia jurídica adotada pela gestão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.