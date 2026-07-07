Suíça elimina a Colômbia nos pênaltis. Quem venha a Argentina!

A Suíça está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira, 7/7, em Vancouver, os suíços eliminaram a Colômbia nos pênaltis. O jogo foi marcado pelo equilíbrio, com poucas chances para ambos os lados e o 0 a 0 seguindo até o fim do tempo normal. Na prorrogação, nada de gol. Nas penalidades, Davinson Sánchez e Hernández perderam para a Colômbia; Akanji desperdiçou para a Suíça, que venceu por 4 a 3. Assim, os suíços chegam numa fase de quartas pela primeira vez desde 1954.

A Suíça avança para enfrentar a Argentina, que venceu um jogo dramático diante do Egito por 3 a 2. Este jogo pelas quartas de final será no próximo sábado, dia 11, às 22h (de Brasília), em Kansas City.

Colômbia e Suíça no zero em 90 minutos

O primeiro tempo foi de equilíbrio, com a Colômbia buscando o jogo pelos flancos, com o lateral Muñoz pela direita e Luis Díaz pela esquerda, enquanto James Rodríguez comandava o meio de campo e Luis Suárez atuava como centroavante. Apesar da boa qualidade técnica, foi uma chegada de Puerta que fez a Colômbia ter sua melhor chance. Um chute do colombiano pela esquerda, na entrada da área, obrigou o goleiro Puerta a fazer grande defesa.

Já a Suíça, que não contou com a sensação Manzambi, machucado no treino e vetado da partida, veio com Jashari no meio e também mostrou suas armas, principalmente com Rieder caindo pela esquerda. Foi assim que ele obrigou o goleiro Vargas a fazer duas defesas muito difíceis. Mas, apesar da intensidade, a bola não entrou.

No segundo tempo, já com Sow na vaga de Jashari, a Suíça quase abriu o placar aos dois minutos. O próprio Sow recebeu de frente para o gol, dentro da área, mas isolou a finalização.

Prorrogação pegou fogo

O primeiro tempo da prorrogação foi mais emocionante do que os 90 minutos normais. Para começar, a Colômbia buscou muito o gol. Num intervalo de três minutos (entre os oito e os dez), foram três chances claras: uma cabeçada de Lucumí no travessão, um chute de fora da área de Richard Ríos que passou raspando e uma bomba de Campaz que Kobel voou para salvar. Mas a Suíça também teve uma chance claríssima com Amdouni. Um minuto após entrar na vaga de Rieder, chutou para ótima defesa de Vargas.

O segundo tempo começou com as seleções preocupadas em não errar e muita bola na intermediária. Contudo, aos nove minutos, a Colômbia desperdiçou a chance mais clara dos 120 minutos de bola rolando. Após erro de Xhaka, Muñoz rolou para Campaz, quase na pequena área, mandar uma bomba e isolar. Assim, decisão por pênaltis, com a Suíça avançando após o 4 a 3.

Nos pênaltis

Colômbia: Quintero, Campaz e Luis Díaz marcaram; Sánchez mandou no travessão; Kobel defendeu o chute de Hernández

Suíça: Xhaka, Amdouni, Itten e Vargas marcaram; Akanji isolou.

SUÍÇA 0x 0 COLÔMBIA (nos pênaltis Suíça 4 a 3)

Copa do Mundo – oitavas de final

Data: 7/7/2025

Local: BC Place, Vancouver (CAN)

Gol:-

SUÍÇA: Kobel; Zakaria (Widmer, 41’/2ºT), Elvedi, Akanji e Rodriguez (Muheim, 25’/2ºT) ; Xhaka e Freuler; Ndoye (Vargas, 46’/2ºT), Jashari (Sow, Intervalo) e Rieder (Amdouni, 12’/1ºT prorrogação); Embolo (Itten, 41’/2ºT). Técnico: Murat Yakin.

COLÔMBIA: Vargas; Muñoz, Davinson Sanchez, Lucumi (Mina, 12’/2ºT da prorrogação) e Mojica; Lerma (Richard Ríos, 37’/2ºT) e Puerta; Jhon Arias (Campaz, 21’/2ºT), James Rodríguez (Quintero, 21’/2ºT),e Luís Diaz; Luís Suárez (Hernández, 36’/2ºT). Técnico: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Ivan Barton (SLV)

Assistentes: David Moran (SLV) e Antonio Pupiro (NCA)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

Cartões amarelos: Zakaria, Xhaka, Muheim (SUI); Luis Suárez, Davinson Sánchez (COL)

Cartões vermelhos:

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