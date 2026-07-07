Trio do Fluminense vai à loucura com classificação da Argentina

Os argentinos Germán Cano, Castillo e Lucho Acosta, todos do Fluminense, foram à loucura com a classificação dramática da Argentian sobre o Egito, nesta terça-feira (7/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Nas redes sociais, o camisa 14 tricolor divulgou o momento em que os três pularam na piscina com a virada heróica.
A trinca apareceu junto dentro de uma piscina pulando e cantando para comemorar a vitória da seleção albiceleste. Eles se reuniram em uma casa para assistir ao jogo depois do treinamento no CT Carlos Castilho, na manhã desta terça-feira.
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O Egito abriu dois gols de vantagem com Ibrahim e Zico, mas a Argentina buscou uma virada heróica na reta final do segundo tempo. Após assistência de Messi para o gol de Cuti Romero aos 34 minutos, o próprio Messi empatou aos 39, e Enzo Fernández selou a vitória por 3 a 2 aos 47, garantindo a atual campeã do mundo nas quartas de final da Copa.
Por fim, o Fluminense tem um amistoso de intertemporada nesta quarta-feira, às 20h30, no Maracanã contra o Nova Iguaçu. Vai ser, aliás, a primeira oportunidade da torcida tricolor ver Hulk em campo e a reestreia de Thiago Silva.
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