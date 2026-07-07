Rayan se pronuncia após eliminação do Brasil: “Isso não é o fim”

Rayan se pronunciou pela primeira vez após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Nesta terça-feira (07/7), o atacante de 19 anos usou as redes sociais para agradecer pela oportunidade de disputar o Mundial e lamentar a derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final. Em sua mensagem, o jogador afirmou que deixa a competição mais fortalecido e motivado para voltar à Seleção no futuro.

Em seu perfil no Instagram, Rayan destacou a realização do sonho de defender o Brasil em uma Copa do Mundo, mas admitiu a frustração pelo encerramento precoce da campanha brasileira.

“Nem toda história termina do jeito que a gente sonhou. Vestir a camisa do meu país e disputar uma Copa do Mundo sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida. Infelizmente, esse sonho termina antes do que eu imaginava”, escreveu o atacante.

Na sequência, o jovem ressaltou que, apesar da dor da eliminação, a experiência servirá como aprendizado para sua carreira. “A derrota faz parte do esporte, mas isso não significa que seja fácil aceitar. Vou levar comigo cada aprendizado, cada momento e a honra de ter representado milhões de brasileiros”, afirmou.

Por fim, Rayan garantiu que encara o revés como parte de sua trajetória e demonstrou confiança em retornar à Seleção nos próximos anos. “Saio dessa Copa com a cabeça erguida, mais forte, mais experiente e com ainda mais vontade de voltar. Isso não é o fim, é só mais um capítulo da caminhada”, concluiu.

A Copa do Mundo de Rayan

Convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo de 2026, Rayan iniciou a competição como opção no banco de reservas. No entanto, ganhou espaço após a lesão de Raphinha, sofrida na segunda rodada da fase de grupos, diante do Haiti. A partir daquele momento, assumiu a titularidade, conquistou a confiança do treinador italiano e terminou o Mundial como uma das principais revelações da Seleção Brasileira, mesmo com a eliminação nas oitavas de final.

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