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Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo

Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo
Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo -

 

A Copa do Mundo já conhece as oito seleções classificadas para as quartas de final. França, Argentina e Espanha confirmaram seus favoritismos e seguem na disputa pelo título. competição, além de Marrocos, Bélgica, Noruega, Inglaterra e Suíça. A última vaga, aliás, ficou com os suíços, que empataram em 0 a 0 com a Colômbia e venceram a disputa por pênaltis nesta terça-feira (7). Os noruegueses, algozes da Seleção Brasileira nas oitavas, terão os ingleses pela frente.

Veja os jogos:

FRANÇA X MARROCOS

Quinta-feira (9/7), às 17h, no Gillette Stadium, em Boston

A França chegou às quartas depois de vencer o Paraguai por 1 a 0 nas oitavas. Mbappé marcou o gol da classificação em cobrança de pênalti, em uma partida dura e de poucas brechas. Assim, os franceses mantiveram o sonho de mais um título mundial e avançaram para reencontrar um rival recente em Copas.

Marrocos, por sua vez, confirmou a vaga com autoridade. A seleção africana venceu o Canadá por 3 a 0 e reforçou a força defensiva e a eficiência nos momentos decisivos. Além disso, a equipe volta a encarar a França em uma fase eliminatória de Copa, repetindo um duelo que ganhou peso desde o Mundial de 2022.

Quem avançar enfrentará, na semifinal, o vencedor de Espanha x Bélgica.

ESPANHA X BÉLGICA

Sexta-feira (10/7), às 16h, no SoFi Stadium, em Los Angeles

A Espanha avançou depois de eliminar Portugal em um clássico ibérico decidido nos detalhes. A equipe de Luis de la Fuente venceu por 1 a 0, com gol de Merino, aos 45 minutos do segundo tempo, no AT&T Stadium, em Arlington. Dessa forma, manteve a invencibilidade e confirmou presença entre as oito melhores seleções do torneio.

A Bélgica também chega embalada, mas por um caminho mais contundente. Os belgas golearam os Estados Unidos por 4 a 1, em Seattle, e encerraram a campanha do último país-sede ainda vivo na Copa. De Ketelaere marcou duas vezes, enquanto Vanaken e Lukaku completaram o placar.

A partida vale vaga na semifinal contra França ou Marrocos.

NORUEGA X INGLATERRA

Sábado (11), às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami

A Noruega se classificou ao derrubar o Brasil nas oitavas. A seleção venceu por 2 a 1 e confirmou uma das grandes quedas da fase eliminatória. Com força física, transição rápida e presença decisiva de Haaland, os noruegueses tiraram uma das favoritas da competição.

A Inglaterra, enquanto isso, sobreviveu a um jogo dramático contra o México no Estádio Azteca, na Cidade do México. Os ingleses venceram por 3 a 2, mesmo depois de ficarem com um jogador a menos no segundo tempo. Bellingham marcou duas vezes, Kane ampliou de pênalti, e a equipe resistiu à pressão mexicana até o fim.

O vencedor enfrentará, na semifinal, quem passar do confronto envolvendo Argentina e Suíça.

ARGENTINA X SUÍÇA

Sábado (11), às 22h, no GEHA Field, em Kansas City

A Argentina garantiu vaga nas quartas ao vencer o Egito por 3 a 2, em um jogo dramático. A seleção sul-americana teve dificuldades, saiu atrás no placar, mas reagiu na reta final e confirmou a classificação. Assim, a atual campeã mundial segue viva na defesa do título e chega a mais uma fase decisiva da Copa.

A Suíça, por sua vez, precisou dos pênaltis para avançar. Depois do empate em 0 a 0 com a Colômbia no tempo normal e na prorrogação, a equipe europeia levou a melhor nas cobranças e ficou com a última vaga entre os oito melhores times do torneio. Dessa forma, completou o chaveamento das quartas e marcou o encontro com os argentinos.

A seleção classificada terá Noruega ou Inglaterra pela frente.

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