Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo

A Copa do Mundo já conhece as oito seleções classificadas para as quartas de final. França, Argentina e Espanha confirmaram seus favoritismos e seguem na disputa pelo título. competição, além de Marrocos, Bélgica, Noruega, Inglaterra e Suíça. A última vaga, aliás, ficou com os suíços, que empataram em 0 a 0 com a Colômbia e venceram a disputa por pênaltis nesta terça-feira (7). Os noruegueses, algozes da Seleção Brasileira nas oitavas, terão os ingleses pela frente.

Veja os jogos:

FRANÇA X MARROCOS

Quinta-feira (9/7), às 17h, no Gillette Stadium, em Boston

A França chegou às quartas depois de vencer o Paraguai por 1 a 0 nas oitavas. Mbappé marcou o gol da classificação em cobrança de pênalti, em uma partida dura e de poucas brechas. Assim, os franceses mantiveram o sonho de mais um título mundial e avançaram para reencontrar um rival recente em Copas.

Marrocos, por sua vez, confirmou a vaga com autoridade. A seleção africana venceu o Canadá por 3 a 0 e reforçou a força defensiva e a eficiência nos momentos decisivos. Além disso, a equipe volta a encarar a França em uma fase eliminatória de Copa, repetindo um duelo que ganhou peso desde o Mundial de 2022.

Quem avançar enfrentará, na semifinal, o vencedor de Espanha x Bélgica.

ESPANHA X BÉLGICA

Sexta-feira (10/7), às 16h, no SoFi Stadium, em Los Angeles

A Espanha avançou depois de eliminar Portugal em um clássico ibérico decidido nos detalhes. A equipe de Luis de la Fuente venceu por 1 a 0, com gol de Merino, aos 45 minutos do segundo tempo, no AT&T Stadium, em Arlington. Dessa forma, manteve a invencibilidade e confirmou presença entre as oito melhores seleções do torneio.

A Bélgica também chega embalada, mas por um caminho mais contundente. Os belgas golearam os Estados Unidos por 4 a 1, em Seattle, e encerraram a campanha do último país-sede ainda vivo na Copa. De Ketelaere marcou duas vezes, enquanto Vanaken e Lukaku completaram o placar.

A partida vale vaga na semifinal contra França ou Marrocos.

NORUEGA X INGLATERRA

Sábado (11), às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami

A Noruega se classificou ao derrubar o Brasil nas oitavas. A seleção venceu por 2 a 1 e confirmou uma das grandes quedas da fase eliminatória. Com força física, transição rápida e presença decisiva de Haaland, os noruegueses tiraram uma das favoritas da competição.

A Inglaterra, enquanto isso, sobreviveu a um jogo dramático contra o México no Estádio Azteca, na Cidade do México. Os ingleses venceram por 3 a 2, mesmo depois de ficarem com um jogador a menos no segundo tempo. Bellingham marcou duas vezes, Kane ampliou de pênalti, e a equipe resistiu à pressão mexicana até o fim.

O vencedor enfrentará, na semifinal, quem passar do confronto envolvendo Argentina e Suíça.

ARGENTINA X SUÍÇA

Sábado (11), às 22h, no GEHA Field, em Kansas City

A Argentina garantiu vaga nas quartas ao vencer o Egito por 3 a 2, em um jogo dramático. A seleção sul-americana teve dificuldades, saiu atrás no placar, mas reagiu na reta final e confirmou a classificação. Assim, a atual campeã mundial segue viva na defesa do título e chega a mais uma fase decisiva da Copa. A Suíça, por sua vez, precisou dos pênaltis para avançar. Depois do empate em 0 a 0 com a Colômbia no tempo normal e na prorrogação, a equipe europeia levou a melhor nas cobranças e ficou com a última vaga entre os oito melhores times do torneio. Dessa forma, completou o chaveamento das quartas e marcou o encontro com os argentinos. A seleção classificada terá Noruega ou Inglaterra pela frente.

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