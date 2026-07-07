Derrota para a Bélgica foi a partida de futebol mais vista da história dos Estados Unidos

Apesar da eliminação da seleção norte-americana, o duelo entre Estados Unidos e Bélgica entrou para a história da terra do Tio Sam. Afinal, o jogo alcançou a maior audiência da história do país em uma partida de futebol. De acordo com a Fox Sports, a transmissão do confronto alcançou uma audiência de mais de 30 milhões de pessoas.

A emissora, que é transmissora oficial da Copa do Mundo no país, divulgou os dados nesta terça-feira (07). De acordo com a Fox, a partida teve um pico de audiência entre 21h15 e 21h30 do horário do leste, ao longo do segundo tempo da partida, com mais de 36,8 milhões de pessoas sintonizadas na transmissão. A marca ultrapassou o recorde da classificação dos Estados Unidos contra a Bósnia, na semana passada, que teve um pico de 26,4 milhões.

A emissora também divulgou que a partida entre Portugal e Croácia estabeleceu um recorde de audiência de uma partida que não envolvia os estadunidenses. O jogo teve uma audiência de 11 milhões de espectadores, com um pico de mais de 16 milhões de pessoas.

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